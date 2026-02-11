Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Va chạm xe cẩu, người phụ nữ đi xe máy tử vong ở TP.HCM

  • Thứ tư, 11/2/2026 14:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người phụ nữ đi xe máy va chạm với xe tải cẩu đi cùng chiều và đã tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT.742 (TP.HCM).

Ngày 11/2, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải cẩu khiến một người tử vong, vừa xảy ra trên tuyến đường ĐT.742.

Xe cau anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường ĐT.742, theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

Khi đi tới đoạn gần Công ty Pallet Nam Vương thuộc phường Vĩnh Tân, TP.HCM xảy ra va chạm với xe tải cẩu đi cùng chiều khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường nơi xảy ra vụ tai nạn nhỏ hẹp, mỗi chiều chỉ một làn xe. Đây là tuyến đường nhiều người chọn làm hướng di chuyển từ TP.HCM đi Đồng Nai (Bình Phước cũ) và ngược lại. Do đó, lưu lượng phương tiện đi lại mỗi ngày trên đường này rất đông. Khi hai ôtô tránh nhau, xe máy phải tấp vào lề, nhiều vụ va chạm đã xảy ra trên đường này.

Nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

https://tienphong.vn/va-cham-xe-cau-tren-duong-hep-nguoi-phu-nu-di-xe-may-tu-vong-tai-cho-post1820134.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

