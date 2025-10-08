Va chạm liên hoàn xe tải, xe đầu kéo và xe con, 4 người thương vong

Một người chết, 3 người bị thương sau vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa xe tải, xe đầu kéo và xe con.

Theo đó, khoảng 20h ngày 7/10, tại Km7, đoạn đường La Sơn - Túy Loan (xã Hưng Lộc, TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải, xe đầu kéo và xe con.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, Phạm Hoàng V. (SN 1983, trú Gia Lai) lái xe tải, chở theo phụ xe Nguyễn Tấn T. (SN 1992, trú Bình Định) đang đi hướng Đà Nẵng về Huế thì xảy ra va chạm vào đuôi xe đầu kéo biển số 77H–045XX do Nguyễn Ngọc N. (SN 1987, trú Vĩnh Phúc) cầm lái.

Cú va chạm làm xe tải dính vào đầu kéo rồi tiếp tục di chuyển khoảng 1 km trước khi bật ra và va chạm với xe con biển số 92A - 098.xx do Trần Công Th. (SN 1979, trú Đà Nẵng) điều khiển, đang chạy theo hướng ngược lại. Trên xe con có 3 người nước ngoài quốc tịch Nga.

Vụ va chạm liên hoàn khiến phụ xe Nguyễn Tấn T. tử vong tại chỗ; hai xe ôtô hư hỏng nặng; 3 hành khách người Nga bị xây xát và được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn và xác định trách nhiệm các bên liên quan.