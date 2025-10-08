Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Va chạm liên hoàn xe tải, xe đầu kéo và xe con, 4 người thương vong

  • Thứ tư, 8/10/2025 07:08 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Một người chết, 3 người bị thương sau vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa xe tải, xe đầu kéo và xe con.

Theo đó, khoảng 20h ngày 7/10, tại Km7, đoạn đường La Sơn - Túy Loan (xã Hưng Lộc, TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải, xe đầu kéo và xe con.

Tai nan cao toc anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, Phạm Hoàng V. (SN 1983, trú Gia Lai) lái xe tải, chở theo phụ xe Nguyễn Tấn T. (SN 1992, trú Bình Định) đang đi hướng Đà Nẵng về Huế thì xảy ra va chạm vào đuôi xe đầu kéo biển số 77H–045XX do Nguyễn Ngọc N. (SN 1987, trú Vĩnh Phúc) cầm lái.

Cú va chạm làm xe tải dính vào đầu kéo rồi tiếp tục di chuyển khoảng 1 km trước khi bật ra và va chạm với xe con biển số 92A - 098.xx do Trần Công Th. (SN 1979, trú Đà Nẵng) điều khiển, đang chạy theo hướng ngược lại. Trên xe con có 3 người nước ngoài quốc tịch Nga.

Vụ va chạm liên hoàn khiến phụ xe Nguyễn Tấn T. tử vong tại chỗ; hai xe ôtô hư hỏng nặng; 3 hành khách người Nga bị xây xát và được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn và xác định trách nhiệm các bên liên quan.

Tìm thấy xe đầu kéo liên quan tai nạn chết người trên Quốc lộ 19

Chiếc ôtô đầu kéo nghi liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 19 khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, đã được tìm thấy.

1 giờ trước

Khách trên taxi công nghệ lao vào nhà dân ở TP.HCM đã tử vong

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng, vị khách nữ trên taxi đã tử vong. Trước đó, chiếc taxi tông loạn xạ khiến nam nam sinh đi xe máy tử vong.

37:2231 hôm qua

Taxi công nghệ chạy ngược chiều, tông tử vong người đi xe máy ở TP.HCM

Taxi công nghệ do nam tài xế cầm lái chạy ngược chiều, lao nhanh rồi tông trúng người đàn ông đi xe máy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

43:2591 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/va-cham-lien-hoan-giua-xe-tai-xe-dau-keo-va-xe-con-4-nguoi-thuong-vong-ar969868.html

Nguyễn Vương/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn cao tốc Va chạm giao thông Tai nạn giao thông La Sơn Túy Loan tai nạn cao tốc Xe đầu kéo

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý