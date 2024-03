USD tự do hạ nhiệt sau nhiều phiên tăng liên tiếp

Giá USD trên thị trường tự do đã quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 6/3, sau nhiều phiên tăng mạnh trước đó.

Giá USD quay đầu giảm trên thị trường tự do sau chuỗi ngày tăng liên tiếp. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 6/3, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra ở mức 24.017 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá giao dịch đồng USD tham khảo cũng được Sở Giao dịch NHNN giữ nguyên như hôm qua khi mua vào 23.400 đồng và bán ra 25.162 đồng.

Dù vậy, giá USD trên thị trường tự do lại có xu hướng “hạ nhiệt". Hiện giá USD tự do được đưa ra quanh vùng 25.480 đồng/USD (mua) và 25.620 đồng/USD (bán). So với hôm qua, giá USD tự do giảm 60 đồng ở chiều mua và giảm 50 đồng ở chiều bán. Dù vậy đây vẫn là vùng giá cao của USD "chợ đen" từ trước đến nay.

Còn tại các ngân hàng thương mại, giá đồng bạc xanh đang tăng nhẹ. Hiện tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại chủ yếu giao dịch quanh vùng 24.460 - 24.880 đồng/USD (mua - bán).

Tại Vietcombank, tỷ giá đồng bạc xanh hiện được niêm yết ở mức 24.510 - 24.880 đồng/USD (mua - bán), mức giá này đã tăng 30 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch liền trước.

Tại VietinBank, ngân hàng đang niêm yết giá USD ở mức 24.462 - 24.882 đồng/USD, tăng 22 đồng ở chiều mua nhưng giảm 18 đồng ở chiều bán so với hôm qua. Tỷ giá tại BIDV hiện ở mức 24.560 - 24.870 đồng/USD, tăng 20 đồng cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày 5/3.

Đối với các ngân hàng tư nhân, tỷ giá tại Techcombank hiện là 24.528 - 24,860 đồng/USD, tăng 15 đồng. Tại Eximbank, tỷ giá USD ở mức 24.460 - 24.860 đồng/USD, tăng 10 đồng ở chiều bán ra.

Theo các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán SSI, áp lực đối với tỷ giá hiện nay cao dần, một phần do chênh lệch lãi suất VND - USD âm kéo dài khiến áp lực rút vốn tăng dần hay nhập khẩu tư liệu sản xuất đang bật tăng khá mạnh trong 2 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn chưa có sự cải thiện cũng góp phần khiến biến động tỷ giá trên thị trường tự do khó lường hơn. Ngoài ra, chênh lệch lớn giữa tỷ giá tự do và niêm yết cũng thúc đẩy xu hướng đầu cơ lớn.

Trên thế giới, chỉ số USD-Index đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 loại tiền tệ lớn khác ở mức 103,67 điểm, giảm nhẹ 0,13 điểm.

Giá USD biến động trong trong phạm vi hẹp sau khi dữ liệu từ Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) giảm, cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ của Mỹ đã chậm lại trong tháng 2.

Đồng bạc xanh tăng 2,4% trong năm nay nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ tốt hơn mong đợi. Tuy nhiên, giá USD chững lại trong những phiên gần đây khi các nhà đầu tư mong đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).