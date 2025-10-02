Usain Bolt chính thức đá bóng tại Ấn Độ

Usain Bolt đã trở thành “cầu thủ bóng đá” trong một đêm ở Mumbai, khi tham gia cùng các ngôi sao bóng đá Ấn Độ và dàn nghệ sĩ Bollywood trong một trận đấu 5v5.

Bolt đã vào sân thi đấu.

Thành phố Mumbai đã chứng kiến một buổi lễ hội bóng đá sôi động khi huyền thoại điền kinh Usain Bolt đổi đôi giày chạy nước rút để mang giày bóng đá, tham gia trận đấu biểu diễn đầy cảm xúc tại Mukesh Mills. Sự kiện độc đáo này được thực hiện để tôn vinh văn hóa bóng đá đầy màu sắc của Ấn Độ, quy tụ các ngôi sao từ Mumbai City FC, Bengaluru FC cùng dàn diễn viên Bollywood trong một buổi tối khó quên.

Nổi tiếng với niềm đam mê bóng đá, Bolt mang đến sân cỏ Mumbai phong cách đặc trưng, tinh thần cạnh tranh máu lửa và nguồn năng lượng lan tỏa. Anh thi đấu cho cả hai đội, liên tục mang đến cho người hâm mộ những pha bứt tốc và xử lý kỹ thuật, chứng minh tình yêu bóng đá của mình không hề thua kém sự nghiệp điền kinh lẫy lừng.

Màn khai mạc buổi tối càng thêm đặc biệt khi ngôi sao Bollywood là Kareena Kapoor Khan, thực hiện nghi thức tung đồng xu để chọn quyền giao bóng. Bengaluru FC giành quyền xuất phát, còn Kareena ở lại bên đường biên, cổ vũ nhiệt tình cho cả hai đội trong suốt trận đấu.

Bolt cũng rất ra dáng cầu thủ.

“Bóng đá là một trong những niềm đam mê đầu tiên của tôi sau điền kinh,” Bolt chia sẻ, đồng thời anh cho biết được thi đấu ở Mumbai cùng các vận động viên, nghệ sĩ và người hâm mộ là một trải nghiệm bùng nổ. Theo Bolt, sự cuồng nhiệt, âm thanh, bầu không khí – tất cả tạo nên một cảm giác hưng phấn sẽ còn đọng lại rất lâu sau tiếng còi mãn cuộc.

Trận đấu có sự góp mặt của nhiều tài năng hàng đầu bóng đá Ấn Độ. Những đường chuyền sắc bén của Sunil Chhetri, các pha cứu thua ngoạn mục của thủ môn Gurpreet Singh Sandhu, cùng sự hiện diện của các ngôi sao Suresh Wangjam, Akash Mishra và Phurba Lachenpa đã hòa quyện để tạo nên một buổi tối vừa đậm chất thể thao, vừa đậm tính giải trí.

Tăng thêm phần lấp lánh cho sự kiện, các diễn viên Bollywood như Dino Morea và Aparshakti Khurana cũng góp mặt trên sân, phô diễn kỹ năng và nhiệt huyết, biến trận đấu thành một lễ hội nơi thể thao và điện ảnh gặp gỡ, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.