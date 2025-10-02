Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ngã rẽ bất ngờ của ngôi sao từng thách thức Usain Bolt

  • Thứ năm, 2/10/2025 12:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngôi sao điền kinh người Mỹ, Fred Kerley, có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp kể từ sau khi công khai thách thức huyền thoại Usain Bolt.

Kerley từng thách thức Usain Bolt. Ảnh: Reuters.

Năm 2022, Kerley gây chú ý khi đăng video lên Instagram, khẳng định anh chạy cự ly 150 m với thời gian 14,01 giây, nhanh hơn thành tích 14,35 giây mà Usain Bolt thiết lập năm 2009. Tuy nhiên, kết quả này không được các cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Không chỉ nhắc đến Bolt, Kerley còn nhiều lần tuyên bố rằng anh có thể đánh bại Noah Lyles - nhà đương kim vô địch Olympic nội dung 100 m - nếu đối đầu trực tiếp.

Kerley từng là nhà vô địch thế giới cự ly 100 m năm 2022 và là một trong những VĐV điền kinh nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nhưng sự nghiệp của anh rẽ sang hướng khác vào giữa năm 2024, thời điểm Kerley bị Cơ quan Liêm chính điền kinh (AIU) đình chỉ thi đấu do vi phạm quy định về kiểm tra doping.

Cụ thể, Kerley không có mặt đủ 3 lần kiểm tra theo lịch yêu cầu trong vòng 12 tháng, dẫn đến án phạt theo quy định của AIU.

Fred Kerley anh 1

Kerley có quyết định gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Thay vì chờ kết quả kháng cáo, Kerley quyết định gây sốc khi cam kết tham dự Enhanced Games - sự kiện thể thao gây tranh cãi khi không yêu cầu VĐV kiểm tra doping. Anh trở thành VĐV người Mỹ đầu tiên trong lịch sử xác nhận góp mặt. Động thái này khiến Kerley chịu nhiều chỉ trích từ dư luận.

Trong thông báo được Enhanced Games đăng tải trên mạng xã hội ngày 1/10, Kerley tuyên bố: “Giờ đây tôi có cơ hội dồn toàn bộ năng lượng để phá giới hạn bản thân và trở thành người nhanh nhất trong lịch sử".

Kerley, 30 tuổi, từng giành huy chương bạc Olympic tại Tokyo 2021 và huy chương đồng tại Paris 2024 ở nội dung 100 m. Anh cũng sở hữu 6 huy chương thế giới, trong đó có tấm huy chương vàng nội dung 100 m năm 2022.

Sửng sốt với màn chạy 100 m của VĐV 15 tuổi nước Anh Thần đồng điền kinh Anh quốc Bronson Hearn-Smith gây kinh ngạc khi chạy 100 m chỉ trong 10,65 giây - thành tích phi thường kèm đoạn video tạo cơn sốt mạng xã hội.

Cuốn tự truyện “Unstoppable: My life so far” của Maria Sharapova với chấp bút của nhà báo Rich Cohen xuất bản năm 2017, kể về sự nghiệp vượt qua nhiều hà khắc của búp bê Nga để từng có lúc vươn lên thành tay vợt số một thế giới và giành nhiều Grand Slam. Không chỉ vậy, cuốn tự truyện còn chỉ ra những mối quan hệ phức tạp của tay vợt này.

Hien tuong 15 tuoi ‘luot’ 100 m gay bao hinh anh

Hiện tượng 15 tuổi ‘lướt’ 100 m gây bão

3 giờ trước 11:00 2/10/2025

0

Thiếu niên 15 tuổi người Anh, Bronson Hearn-Smith gây bão mạng xã hội với phong cách chạy “lơ lửng” đầy khác biệt, đạt thành tích 100 m ấn tượng 10,65 giây và trở thành hiện tượng mới của điền kinh.

Duy Luân

Fred Kerley Usain Bolt Fred Kerley điền kinh marathon usain bolt

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý