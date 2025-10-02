Ngã rẽ bất ngờ của ngôi sao từng thách thức Usain Bolt

Ngôi sao điền kinh người Mỹ, Fred Kerley, có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp kể từ sau khi công khai thách thức huyền thoại Usain Bolt.

Kerley từng thách thức Usain Bolt. Ảnh: Reuters.

Năm 2022, Kerley gây chú ý khi đăng video lên Instagram, khẳng định anh chạy cự ly 150 m với thời gian 14,01 giây, nhanh hơn thành tích 14,35 giây mà Usain Bolt thiết lập năm 2009. Tuy nhiên, kết quả này không được các cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Không chỉ nhắc đến Bolt, Kerley còn nhiều lần tuyên bố rằng anh có thể đánh bại Noah Lyles - nhà đương kim vô địch Olympic nội dung 100 m - nếu đối đầu trực tiếp.

Kerley từng là nhà vô địch thế giới cự ly 100 m năm 2022 và là một trong những VĐV điền kinh nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nhưng sự nghiệp của anh rẽ sang hướng khác vào giữa năm 2024, thời điểm Kerley bị Cơ quan Liêm chính điền kinh (AIU) đình chỉ thi đấu do vi phạm quy định về kiểm tra doping.

Cụ thể, Kerley không có mặt đủ 3 lần kiểm tra theo lịch yêu cầu trong vòng 12 tháng, dẫn đến án phạt theo quy định của AIU.

Kerley có quyết định gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Thay vì chờ kết quả kháng cáo, Kerley quyết định gây sốc khi cam kết tham dự Enhanced Games - sự kiện thể thao gây tranh cãi khi không yêu cầu VĐV kiểm tra doping. Anh trở thành VĐV người Mỹ đầu tiên trong lịch sử xác nhận góp mặt. Động thái này khiến Kerley chịu nhiều chỉ trích từ dư luận.

Trong thông báo được Enhanced Games đăng tải trên mạng xã hội ngày 1/10, Kerley tuyên bố: “Giờ đây tôi có cơ hội dồn toàn bộ năng lượng để phá giới hạn bản thân và trở thành người nhanh nhất trong lịch sử".

Kerley, 30 tuổi, từng giành huy chương bạc Olympic tại Tokyo 2021 và huy chương đồng tại Paris 2024 ở nội dung 100 m. Anh cũng sở hữu 6 huy chương thế giới, trong đó có tấm huy chương vàng nội dung 100 m năm 2022.

