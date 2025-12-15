Thói quen gây ung thư số một nhưng nhiều người không biết

Tương tự amiăng, phóng xạ và thuốc lá, uống rượu bia được Tổ chức Y tế Thế giới phân loại là chất gây ung thư nhóm 1, tuy nhiên, hơn 50% người Mỹ không biết điều này.

Đây là phát hiện của các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ) sau khi phân tích dữ liệu của 6.793 người Mỹ từ 18 tuổi trở lên trong Khảo sát Xu hướng Thông tin Sức khỏe Quốc gia năm 2024 (HINTS), theo Newsweek.

Những người tham gia được hỏi: "Theo bạn, việc uống rượu bia ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ mắc bệnh ung thư?". Các lựa chọn trả lời dao động từ "giảm nguy cơ" đến "không biết".

Những người được hỏi có độ tuổi trung bình là 48,9 tuổi, bao gồm 51,6% nam giới và 48,4% nữ giới. Hơn một nửa trường hợp - 51,9% - đã uống rượu trong suốt tháng trước và 9,8% cho biết có tiền sử ung thư.

Kết quả cụ thể, nghiên cứu phát hiện 52,9% người trưởng thành được khảo sát không biết việc uống rượu bia ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư.

Trong khi 37,1% số người được hỏi xác định đúng rượu bia là yếu tố nguy cơ ung thư, 9,1% tin rằng rượu bia không có tác động gì và 1% cho rằng rượu bia thực sự làm giảm nguy cơ ung thư.

Trên thực tế, 5,8% số ca tử vong do ung thư ở Mỹ là do uống rượu. Những phát hiện này cho thấy sự hiểu lầm đáng kể hoặc thiếu hiểu biết của phần lớn dân số. Nghiên cứu đã nêu bật những lỗ hổng kiến ​​thức có thể góp phần làm tăng tỷ lệ ung thư liên quan đến rượu bia ở nước Mỹ.

Rất nhiều người không hay biết rượu bia là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư. Ảnh: Freepik.

Điều đáng ngạc nhiên là những người gần đây đã uống rượu bia có xu hướng tin rằng rượu bia không ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư. Quan niệm sai lầm này cũng phổ biến hơn ở những người nhận định ung thư không gây tử vong hoặc không thể phòng ngừa.

Các nhà nghiên cứu lưu ý mặc dù mối liên hệ giữa rượu và ung thư đã được xác lập về mặt khoa học, người dân nói chung, đặc biệt là những người thường xuyên uống rượu, vẫn chưa nhận thức được điều này.

Giáo sư Sanjay Shete, tác giả bài báo và nhà dịch tễ học, cho biết thật đáng lo ngại khi những người uống rượu lại là người có nhiều khả năng tin rằng rượu không ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư.

"Do niềm tin của mọi người đóng vai trò quan trọng trong việc họ có lựa chọn hành vi lành mạnh hơn hay không, chúng ta cần nỗ lực sửa chữa những nhận thức sai lầm này, điều này có thể rất cần thiết để giảm gánh nặng ngày càng tăng của các bệnh ung thư liên quan đến rượu", Giáo sư Shete nhận định.

Nghiên cứu này nhấn mạnh nhu cầu truyền tải thông điệp sức khỏe cộng đồng tốt hơn và có mục tiêu hơn, đặc biệt là giải quyết những quan niệm sai lầm của những người nghiện rượu.