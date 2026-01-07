8 dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, đừng bỏ lỡ trước khi quá muộn

|
Móng tay giòn: Theo India Times, khi móng tay trở nên yếu, mỏng và dễ gãy, về cơ bản đó là tín hiệu cảnh báo sức khỏe bất ổn từ cơ thể. Đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Móng tay dễ gãy cho thấy chế độ ăn uống hàng ngày thiếu protein và sắt. Giống tóc và da, móng tay phụ thuộc rất nhiều vào lượng protein để có độ chắc khỏe và cấu trúc. Tương tự, thiếu sắt làm trầm trọng thêm vấn đề này bằng cách làm giảm lượng oxy cung cấp cho các tế bào móng. Vì vậy, nếu nhận thấy móng tay của mình ngày càng dễ gãy, đã đến lúc bạn nên xem xét lại nguồn protein mình tiêu thụ và cân nhắc chế độ ăn giàu chất sắt. Ảnh: Healthline.
|
Co giật mí mắt hoặc tay chân: Một trong những bất thường của cơ thể mà hầu hết ai cũng bỏ qua là co giật mí mắt. Mọi người thường cho rằng đó là do mệt mỏi, nhưng co giật mí mắt hoặc tay chân cho thấy sự thiếu hụt magiê, chất rất quan trọng cho việc truyền dẫn xung thần kinh. Theo nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, hạ magiê máu - nồng độ magiê thấp trong máu - có thể dẫn đến co giật cơ mặt và co thắt ở chân. Điều này là do magiê điều chỉnh sự co cơ và chức năng hệ thần kinh. Khi nồng độ giảm, cơ thể sẽ hoạt động sai lệch. Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) cũng lưu ý co giật là triệu chứng cảnh báo của sự thiếu hụt magiê. Ảnh: Freepik.
|
Tiếng kêu lách cách ở khớp: Bạn có nghe thấy tiếng lách cách hoặc tiếng nổ khi cử động các khớp không? Điều này có thể cho thấy nhiều hơn chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo về sự thiếu hụt vitamin D3 hoặc canxi. Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết để duy trì mật độ xương và sức khỏe sụn. Khi nồng độ canxi và vitamin D3 giảm xuống, hệ xương sẽ yếu đi, dẫn đến tiếng kêu và có thể gây thoái hóa khớp. Ảnh: Shutterstock.
|
Tóc bạc sớm: Một trong những mối lo ngại phổ biến hiện nay là tóc bạc sớm. Thay vì vội vàng nhuộm tóc, điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân. Điều này có thể cho thấy sự thiếu hụt vitamin B12, chất rất quan trọng cho quá trình sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy tại nang tóc. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Arch Dermatology đã báo cáo một trường hợp tăng sắc tố toàn thân có thể hồi phục ở da và móng tay, cùng với hiện tượng tóc bạc sớm có thể hồi phục, tất cả đều liên quan đến sự thiếu hụt vitamin B12. Ngoài ra, sự thiếu hụt đồng cũng có thể dẫn đến tóc bạc sớm, vì chất dinh dưỡng này chịu trách nhiệm sản xuất melanin, tạo màu cho tóc. Ảnh: Harvard Health.
|
Dễ bị bầm tím: Nếu dễ bị bầm tím chỉ vì những va chạm nhỏ hoặc thậm chí không có gì đáng kể, đã đến lúc bạn cần bổ sung vitamin C - loại vitamin chịu trách nhiệm hình thành collagen. Nó cũng có thể là dấu hiệu thiếu hụt vitamin K1, loại vitamin giúp đông máu. Ngoài ra, theo NHS, dễ bị bầm tím cũng là dấu hiệu của lượng đường trong máu cao, ảnh hưởng tuần hoàn máu và tổn thương dây thần kinh. Điều này làm suy giảm lưu thông máu, do đó cũng hạn chế các chất dinh dưỡng và oxy cần thiết di chuyển đến vết bầm, vết thương. Do đó, ngay cả những vết bầm tím hoặc vết thương nhỏ cũng có thể mất vài tuần hoặc vài tháng mới lành hẳn. Ảnh: Very Well Health.
|
Mụn trứng cá mọc quá mức: Mặc dù mụn trứng cá phần lớn là do di truyền và/hoặc nội tiết tố, một số yếu tố có thể khiến mụn mọc thường xuyên hơn như căng thẳng. Các thủ phạm khác bao gồm tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có đường và tinh bột, dẫn đến lượng đường trong máu cao, kích thích viêm nhiễm. Ngoài ra, sữa bò, chủ yếu là sữa gầy, cũng có liên quan đến tình trạng mụn bùng phát. Ảnh: Adobe.
|
Bị ốm thường xuyên hoặc lâu khỏi: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người lớn trung bình bị cảm lạnh khoảng 2-3 lần mỗi năm. Nếu bạn mất nhiều thời gian để phục hồi sau khi bị cảm lạnh hoặc cúm, hoặc nếu bạn thường xuyên bị ốm, căng thẳng có thể là nguyên nhân tiềm ẩn. Căng thẳng làm giảm hiệu quả của hệ thống miễn dịch và khiến chúng ta dễ bị nhiễm các loại virus truyền nhiễm tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, thiếu ngủ, không tập thể dục và dinh dưỡng kém đều có thể khiến cơ thể suy nhược theo thời gian. Ảnh: Health.
|
Thường xuyên thấy đói: Theo NDTV, thường xuyên xuất hiện cảm giác đói, thậm chí vừa ăn xong, báo hiệu bạn ăn uống thiếu chất. Điều này có thể gây ra sự thay đổi nội tiết tố, làm tăng cảm giác đói. Cơn đói báo hiệu cơ thể cần được ăn và thường xuyên đói là dấu hiệu cho biết bạn đang ăn thực phẩm "rác", ít dinh dưỡng hoặc không đủ protein và chất béo tốt. Ăn thực phẩm giàu chất xơ là cách giúp bạn no lâu hơn. Ảnh: Psychology Today.
