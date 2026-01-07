8 dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, đừng bỏ lỡ trước khi quá muộn

Móng tay giòn: Theo India Times, khi móng tay trở nên yếu, mỏng và dễ gãy, về cơ bản đó là tín hiệu cảnh báo sức khỏe bất ổn từ cơ thể. Đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Móng tay dễ gãy cho thấy chế độ ăn uống hàng ngày thiếu protein và sắt. Giống tóc và da, móng tay phụ thuộc rất nhiều vào lượng protein để có độ chắc khỏe và cấu trúc. Tương tự, thiếu sắt làm trầm trọng thêm vấn đề này bằng cách làm giảm lượng oxy cung cấp cho các tế bào móng. Vì vậy, nếu nhận thấy móng tay của mình ngày càng dễ gãy, đã đến lúc bạn nên xem xét lại nguồn protein mình tiêu thụ và cân nhắc chế độ ăn giàu chất sắt. Ảnh: Healthline.