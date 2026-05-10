Uống nước dừa thường xuyên, chức năng thận thay đổi ra sao?

Không chỉ giúp giải khát, nước dừa còn được cho là hỗ trợ hoạt động của thận và góp phần giảm nguy cơ hình thành sỏi thận nếu dùng hợp lý.

Nước dừa từ lâu đã được nhiều người xem như một loại thức uống tự nhiên giúp giải khát và bổ sung khoáng chất cho cơ thể. Với vị ngọt thanh, ít béo và dễ uống, loại nước này thường được lựa chọn sau khi vận động, trong thời tiết nóng bức hoặc khi cơ thể cần bù nước nhanh. Không chỉ dừng lại ở tác dụng giải khát, theo Daily Health Post, nước dừa còn được quan tâm vì những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe thận.

Theo các chuyên gia, duy trì đủ nước là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp thận hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu trở nên cô đặc hơn, tạo điều kiện để các khoáng chất kết tinh thành sỏi. Việc uống nước dừa có thể giúp nước tiểu loãng hơn và hỗ trợ đào thải cặn khoáng ra ngoài dễ dàng hơn.

Ngoài hỗ trợ duy trì lượng nước cho cơ thể, nước dừa còn cung cấp nhiều chất điện giải tự nhiên như kali và magie, giúp cơ thể duy trì cân bằng dịch và hỗ trợ hoạt động lọc của thận. Khi cơ thể được cấp nước đầy đủ, lưu lượng máu đến thận cũng ổn định hơn, từ đó hỗ trợ quá trình lọc chất thải và đào thải độc tố diễn ra hiệu quả hơn.

Theo Biology Insights, trong nước dừa còn chứa citrate, hợp chất được cho là có thể hỗ trợ ngăn ngừa hình thành sỏi canxi oxalate, loại sỏi thận phổ biến nhất hiện nay. Citrate hoạt động bằng cách liên kết với canxi trong nước tiểu, từ đó hạn chế sự kết tinh của canxi với oxalate. Nhờ vậy, ở một số người, việc uống nước dừa với lượng hợp lý có thể góp phần hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận cùng với chế độ ăn và sinh hoạt phù hợp.

Ngoài ra, không ít người lựa chọn nước dừa như một cách chăm sóc sức khỏe tim mạch. Lý do là loại nước này chứa khá nhiều kali, khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của tim và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Bên cạnh đó, nước dừa còn chứa vitamin C và vitamin A, việc cung cấp đủ nước kết hợp với các vi chất này cũng giúp làn da giữ được độ ẩm và trông tươi tắn hơn.

Nước dừa cũng là lựa chọn được nhiều người dùng khi bị cảm cúm nhờ khả năng hỗ trợ bù nước và điện giải. Khi cơ thể sốt, đổ mồ hôi nhiều, chảy nước mũi hoặc thậm chí nôn ói, tiêu chảy, lượng nước và khoáng chất thất thoát sẽ tăng lên, khiến người bệnh dễ mệt mỏi, khô miệng và hồi phục chậm hơn nếu không được bổ sung kịp thời. Đây cũng là lý do nước dừa được nhiều người lựa chọn trong giai đoạn bị bệnh.

Một cốc nước dừa khoảng 240 ml có thể chứa từ 400-600 mg kali, giúp hỗ trợ duy trì cân bằng dịch trong cơ thể và hỗ trợ hoạt động của tế bào. Ngoài ra, nước dừa còn chứa một lượng đường tự nhiên và carbohydrate vừa phải, có thể giúp cơ thể bổ sung năng lượng nhanh khi ăn uống kém.

Không chỉ hỗ trợ bù nước, nước dừa còn cung cấp vitamin C cùng một số vitamin nhóm B. Vitamin C là chất chống oxy hóa có vai trò hỗ trợ hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do sinh ra trong quá trình cơ thể chống lại virus. Trong khi đó, vitamin nhóm B tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể duy trì hoạt động ổn định hơn khi mệt mỏi vì bệnh.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Thận Mỹ, dù mang nhiều lợi ích, nước dừa vẫn nên được sử dụng ở mức hợp lý. Loại nước này vẫn chứa đường tự nhiên và calo nhất định, nên không phù hợp để uống thay hoàn toàn nước lọc. Các chuyên gia cho rằng khoảng 2-3 ly mỗi ngày thường là mức phù hợp với đa số người khỏe mạnh.

Người mắc bệnh thận mạn hoặc có nguy cơ tăng kali máu vẫn cần thận trọng khi uống nước dừa do hàm lượng kali khá cao. Với nhóm này, việc sử dụng nên được tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại.