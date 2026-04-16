Uống nước đậu đen mỗi ngày chức năng thận sẽ thay đổi ra sao?

Thói quen uống nước đậu đen rang mỗi ngày đang khá phổ biến với kỳ vọng thanh lọc cơ thể và tốt cho thận.

Thưa bác sĩ, tôi thấy nhiều người chia sẻ rằng uống nước đậu đen mỗi ngày giúp thanh lọc cơ thể và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, tôi băn khoăn không biết việc sử dụng thường xuyên như vậy có gây áp lực lên thận hay ảnh hưởng đến chức năng thận hay không? Đặc biệt, với những người có tiền sử bệnh thận hoặc chức năng thận yếu thì có nên duy trì thói quen này mỗi ngày không?

Bác sĩ Vũ Mai Hoa, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8

Đậu đen là một trong những dược liệu có nhiều tác dụng cho sức khỏe trong đó có tăng cường chức năng thận. Bởi đây là loại đậu giàu protein thực vật, vitamin, chất xơ và khoáng chất có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể trong đó có cả thận.

Uống nước đậu đen có tác dụng gì?

Nước đậu đen đem đến một số tác dụng đối với sức khỏe bao gồm:

Đào thải độc tố: Đây là loại đậu có tính thanh nhiệt khi dùng sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả hơn đồng thời tăng cường chức năng gan.

Hỗ trợ chuyển hóa lipid và kiểm soát đường huyết.

Bổ máu: Đây là loại đậu có chứa nhiều axit amin, vitamin, sắt có công dụng bổ máu, cải thiện tình trạng suy nhược, mệt mỏi, da xanh xao nhờ khả năng tăng cường lưu thông và nuôi dưỡng máu trong cơ thể.

Lợi tiểu nhẹ.

Ăn đậu đen có tốt cho thận không

Trong các loại họ đậu, đậu đen là loại giúp kiểm soát huyết áp cũng như ổn định đường huyết đồng thời cung cấp các dưỡng chất thiết yếu. Đây là cách thực phẩm này giảm áp lực cho thận, duy trì chức năng thận khỏe mạnh. Mặt khác, các chất chống oxy hóa có trong đậu đen như anthocyanin sẽ bảo vệ thận khỏi những tác hại của gốc tự do đồng thời hỗ trợ duy trì chức năng thận. Ngoài ra, đậu đen còn giúp giảm tình trạng đau lưng, mỏi gối do chứng thận hư.

Cách nấu nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang tốt cho thận và rất phù hợp để sử dụng vào mùa hè. Vậy cách nấu và uống nước đậu đen rang sao cho đúng cách? Trước hết, bạn cần chuẩn bị đậu đen xanh lòng, lựa chọn các hạt đậu chắc, không bị ẩm mốc hay sâu mọt và tiến hành chế biến như sau:

Rang đậu trên lửa nhỏ đến khi có mùi thơm.

Lấy khoảng 10-15 hạt đậu đã rang để hãm với 1lit nước sôi và uống. Bạn cũng có thể dùng đậu đã rang để nấu canh, chè… nhưng nên hạn chế cho đường và không nên để qua đêm.

Mỗi ngày bạn chỉ nên uống tối đa 250ml và chia thành 2 lần uống. Ngoài ra bạn nên kết hợp thêm chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, tuyệt đối không nên lạm dụng thay nước lọc.

Ai không nên uống nước đậu đen?

Đậu đen tốt cho thận và là thức uống thanh nhiệt, thải độc lý tưởng cho ngày hè nhưng không phải ai cũng nên uống. Bởi đây là loại đậu có tính lạnh, những đối tượng sau nên thận trọng hoặc hạn chế uống nước đậu đen:

Người có cơ địa lạnh

Người hay gặp tình trạng tiêu chảy, lạnh bụng, tiêu hóa kém

Người huyết áp thấp

Người có cơ địa dị ứng cũng nên thận trọng khi sử dụng.