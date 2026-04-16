Những sai lầm phổ biến khi chọn sữa cho trẻ nhỏ

Trong nỗ lực chăm sóc con, nhiều phụ huynh đang vô tình rơi vào cái bẫy tiện lợi khi áp dụng một chế độ uống sữa giống hệt nhau cho mọi đứa trẻ mà không tính đến nhu cầu riêng biệt. Ảnh minh họa.

Sữa vốn là nguồn dinh dưỡng quý giá, nhưng khi bị biến thành một sản phẩm đại trà, thiếu sự tính toán về liều lượng và thành phần cho từng độ tuổi, nó có thể trở thành tác nhân gây mất cân bằng dinh dưỡng. Việc tiêu thụ sữa theo kiểu đồng loạt này không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sự phát triển thể chất của trẻ.

Nguy cơ thừa năng lượng nhưng thiếu vi chất thiết yếu

Sai lầm phổ biến nhất của các bậc phụ huynh hiện nay là cho rằng cứ uống càng nhiều sữa càng tốt, hoặc cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau dùng chung một loại sữa có hàm lượng dinh dưỡng như nhau. Điều này dẫn đến tình trạng trẻ nạp vào quá nhiều năng lượng từ chất béo và đường nhưng lại thiếu hụt các vi chất quan trọng cho sự phát triển trí não và chiều cao.

Tiến sĩ Hoàng Thị Đức Ngàn (Khoa Dinh dưỡng cộng đồng, Viện Dinh dưỡng) cho biết việc tiêu thụ sữa không phù hợp với lứa tuổi có thể dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em, đặc biệt là khi sữa có hàm lượng đường và chất béo cao. Ngược lại, những loại sữa không đủ dưỡng chất lại khiến trẻ đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi mặc dù vẫn uống sữa đều đặn hàng ngày.

Bên cạnh đó, việc trẻ uống quá nhiều sữa thường dẫn đến tình trạng lười ăn các thực phẩm khác trong bữa chính. Khi trẻ quá no vì sữa, trẻ sẽ từ chối các nguồn thực phẩm đa dạng như rau xanh, cá, thịt. Điều này vô tình gây ra tình trạng thiếu hụt các chất xơ và các loại vitamin mà chỉ có thực phẩm tươi sống mới cung cấp đủ. Đây là vòng quẩn quanh khiến hệ tiêu hóa của trẻ trở nên thụ động và kém hấp thu, Tiến sĩ Ngàn cho biết thêm.

Gánh nặng cho hệ tiêu hóa và các cơ quan nội tạng

Trẻ em có hệ tiêu hóa và chức năng thận chưa hoàn thiện như người lớn. Việc nạp vào các loại sữa không đúng tiêu chuẩn dành cho trẻ em, đặc biệt là các loại sữa có hàm lượng đạm quá cao hoặc chứa nhiều phụ gia, sẽ tạo ra áp lực cực lớn lên cơ thể non nớt của bé.

Tiến sĩ Ngàn cảnh báo: Hàm lượng đạm quá cao trong các loại sữa không được thiết kế riêng cho trẻ em có thể gây gánh nặng cho thận, buộc cơ thể trẻ phải làm việc quá tải để đào thải các chất dư thừa. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận và sự cân bằng nội môi của trẻ.

Ngoài ra, vấn đề dị ứng và bất dung nạp cũng là một hệ lụy đáng ngại khi dùng sữa đồng loạt. Mỗi đứa trẻ có một cơ địa khác nhau, có trẻ dị ứng với đạm sữa bò hoặc bất dung nạp đường lactose. “Việc áp dụng một loại sữa chung cho tất cả trẻ em mà không có sự thăm khám hay tư vấn từ bác sĩ có thể gây ra các phản ứng tiêu hóa cấp tính như tiêu chảy, đầy hơi hoặc các phản ứng dị ứng da liễu kéo dài”, Tiến sĩ Ngàn cho biết.

Việc rèn luyện vị giác cho trẻ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Các loại sữa công nghiệp thường có hương vị nhân tạo và độ ngọt cao để kích thích trẻ uống nhiều hơn. Tiến sĩ Ngàn thông tin thêm thói quen ăn uống quá ngọt từ nhỏ do uống sữa sai cách sẽ hình thành sở thích ăn uống kém lành mạnh khi trưởng thành, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường và cao huyết áp ngay từ khi còn trẻ.

Lời khuyên cho phụ huynh: Để tránh những hệ lụy từ việc dùng sữa đồng loạt, cha mẹ cần hiểu rằng không có một loại sữa nào là hoàn hảo cho mọi đứa trẻ. Việc lựa chọn sữa phải căn cứ vào:

Độ tuổi và cân nặng thực tế của con.

Tình trạng sức khỏe và khả năng hấp thụ của hệ tiêu hóa.

Tư vấn chuyên môn từ các bác sĩ dinh dưỡng để có liều lượng phù hợp.

Sữa chỉ thực sự là nguồn dinh dưỡng vàng khi được sử dụng đúng đối tượng và đúng cách. Thay vì chạy theo các phong trào uống sữa tiện lợi, cha mẹ hãy là những người tiêu dùng thông thái, ưu tiên sự phát triển cá thể hóa của con để xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc nhất.