Ứng viên sáng giá nhất cho ghế HLV tuyển Indonesia

Sau khi chia tay Patrick Kluivert chỉ sau 9 tháng, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang gấp rút tìm kiếm thuyền trưởng mới cho đội tuyển quốc gia.

Với kinh nghiệm tại châu Á, Jesús Casas là ứng viên hàng đầu.

Trong danh sách 5 ứng viên được rút gọn, Jesús Casas nổi lên như cái tên sáng giá nhất nhờ kinh nghiệm làm việc tại châu Á, lối chơi hiện đại và sự phù hợp với chiến lược nhập tịch của Indonesia.

HLV người Tây Ban Nha từng đưa Iraq vô địch Gulf Cup 2023, giúp đội tuyển Tây Á này giải cơn khát danh hiệu sau 42 năm. Ông cũng từng là trợ lý cho Luis Enrique tại ĐT Tây Ban Nha và Barcelona B.

Đầu tháng này, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, nhấn mạnh tuyển Indonesia cần một HLV hiểu bóng đá châu Á, biết cách tích hợp cầu thủ nhập tịch và xây dựng nền tảng dài hạn.

Ông Thohir tiết lộ PSSI đã phỏng vấn các ứng viên từ châu Âu, châu Á và có thể châu Phi, tập trung vào những HLV có kinh nghiệm quốc tế và khả năng làm việc với cầu thủ đa văn hóa. HLV Casas dẫn đầu cuộc đua và là ứng viên được đánh giá cao nhất.

Mặc dù PSSI sẽ cân nhắc thêm trước khi đưa ra quyết định, Chủ tịch Liên đoàn kiêm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Erick Thohir đang chịu áp lực lớn phải sớm tìm ra huấn luyện viên ngoại quốc mới, phù hợp với đội tuyển.

Thất bại tại vòng loại World Cup 2026 không chỉ dẫn đến sự ra đi của Kluivert mà còn làm dấy lên chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn, với nhiều ý kiến cho rằng PSSI sai khi sa thải Shin Tae-yong – HLV đưa Indonesia vào vòng loại thứ ba lần đầu tiên trong lịch sử.

PSSI dự kiến phỏng vấn trực tiếp và muốn công bố danh tính tân HLV tuyển Indonesia ngay trong tháng này. Trong trường hợp trễ nhất, tuyển Indonesia sẽ phải chờ đợi đến đầu tháng 12 để biết cái tên HLV mới.