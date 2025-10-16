Ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026

Theo các số liệu và mô hình dự đoán mới nhất, đội tuyển Tây Ban Nha đang dẫn đầu danh sách các ứng cử viên với 19% xác suất vô địch World Cup 2026.

Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Bulgaria 4-0 ở vòng loại World Cup hôm 15/10/

Theo Opta và Fotmob, "La Roja" đang là đội được giới chuyên môn và các nhà cái đánh giá cao nhất hiện tại. Với dàn cầu thủ hùng hậu và bản lĩnh trận mạc, không khó hiểu khi Tây Ban Nha được đánh giá cao.

Về mặt phong độ, Tây Ban Nha cũng đang có chuỗi 29 trận bất bại liên tiếp ở các trận đấu chính thức. Trong quá khứ, Tây Ban Nha từng lập kỷ lục 29 trận bất bại liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Vicente del Bosque.

Xếp ngay sau là đội tuyển Pháp với 13%, trong khi đội tuyển Anh và Brazil cùng chia sẻ vị trí thứ ba, mỗi đội có 12% khả năng đăng quang. Những con số này được dựa trên các yếu tố như phong độ thi đấu, chất lượng đội hình hay chiến thuật.

Tuy nhiên, đây chỉ là những dự đoán mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi khi giải đấu đến gần hơn, đặc biệt khi các yếu tố như phong độ hay các chấn thương bất ngờ của cầu thủ có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của các đội.

Pháp được giới chuyên môn đánh giá cao.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6/2026 đến 19/7/2026. Trận khai mạc sẽ được ấn định tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.

Đây sẽ là kỳ World Cup lần đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển, tăng so với con số 32 đội ở các kỳ trước đó. Việc mở rộng này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều trận đấu hơn - tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức, tăng từ 64 trận của năm 2022 tổ chức ở Qatar.

Tính đến nay, đã có tổng cộng 28/48 đội giành quyền lọt vào VCK World Cup 2026, bao gồm 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, và 25 đội vượt qua vòng loại.

Khu vực châu Á có 8 đội gồm Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Australia, Qatar cùng Saudi Arabia. 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay. 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand.

9 đội từ khu vực châu Phi gồm Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi và Tunisia. Tuyển Anh là đội đầu tiên ở khu vực châu Âu giành vé.