Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026

  • Thứ năm, 16/10/2025 05:57 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Theo các số liệu và mô hình dự đoán mới nhất, đội tuyển Tây Ban Nha đang dẫn đầu danh sách các ứng cử viên với 19% xác suất vô địch World Cup 2026.

Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Bulgaria 4-0 ở vòng loại World Cup hôm 15/10/

Theo Opta Fotmob, "La Roja" đang là đội được giới chuyên môn và các nhà cái đánh giá cao nhất hiện tại. Với dàn cầu thủ hùng hậu và bản lĩnh trận mạc, không khó hiểu khi Tây Ban Nha được đánh giá cao.

Về mặt phong độ, Tây Ban Nha cũng đang có chuỗi 29 trận bất bại liên tiếp ở các trận đấu chính thức. Trong quá khứ, Tây Ban Nha từng lập kỷ lục 29 trận bất bại liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Vicente del Bosque.

Xếp ngay sau là đội tuyển Pháp với 13%, trong khi đội tuyển Anh và Brazil cùng chia sẻ vị trí thứ ba, mỗi đội có 12% khả năng đăng quang. Những con số này được dựa trên các yếu tố như phong độ thi đấu, chất lượng đội hình hay chiến thuật.

Tuy nhiên, đây chỉ là những dự đoán mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi khi giải đấu đến gần hơn, đặc biệt khi các yếu tố như phong độ hay các chấn thương bất ngờ của cầu thủ có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của các đội.

Tay Ban Nha anh 1

Pháp được giới chuyên môn đánh giá cao.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6/2026 đến 19/7/2026. Trận khai mạc sẽ được ấn định tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.

Đây sẽ là kỳ World Cup lần đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển, tăng so với con số 32 đội ở các kỳ trước đó. Việc mở rộng này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều trận đấu hơn - tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức, tăng từ 64 trận của năm 2022 tổ chức ở Qatar.

Tính đến nay, đã có tổng cộng 28/48 đội giành quyền lọt vào VCK World Cup 2026, bao gồm 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, và 25 đội vượt qua vòng loại.

Khu vực châu Á có 8 đội gồm Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Australia, Qatar cùng Saudi Arabia. 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay. 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand.

9 đội từ khu vực châu Phi gồm Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi và Tunisia. Tuyển Anh là đội đầu tiên ở khu vực châu Âu giành vé.

Olmo nguy cơ tiêu tan sự nghiệp

Việc liên tục gặp chấn thương khiến tiền vệ Dani Olmo không thể tỏa sáng trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.

19 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Tây Ban Nha World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Indonesia sa thai HLV Kluivert hinh anh

    Indonesia sa thải HLV Kluivert

    36 phút trước 12:47 16/10/2025

    0

    Trưa 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert.

    Hang xom to cao khien Vinicius nguy co di tu hinh anh

    Hàng xóm tố cáo khiến Vinicius nguy cơ đi tù

    57 phút trước 12:26 16/10/2025

    0

    Ngôi sao của tuyển Brazil đối mặt với rắc rối nghiêm trọng khi bị cơ quan chức năng truy tố vì tội “gây rối trật tự công cộng” sau bữa tiệc sinh nhật xa hoa kéo dài hai ngày.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý