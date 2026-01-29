Ứng viên của Việt Nam đủ điều kiện ghi danh bản đồ vịnh sống toàn cầu

Từ Marina Bay đến Victoria Harbour, giới siêu giàu luôn an cư tại các vịnh biển danh giá. Tại Việt Nam, Vinhomes Pearl Bay là tọa độ hiếm hoi tiệm cận chuẩn sống thượng lưu.

Từ Marina Bay (Singapore) đến Victoria Harbour (Hong Kong), nơi ở của giới siêu giàu chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Họ luôn chọn những vịnh biển danh tiếng - nơi giao thoa giữa cảnh sắc kỳ quan, hệ tiện ích đỉnh cao và vị thế chiến lược toàn cầu. Việt Nam cũng sở hữu một tọa độ đáp ứng chuẩn sống thượng lưu này.

Giới tinh hoa toàn cầu cùng chung “khẩu vị”

Tại Singapore, Marina Bay là tâm điểm quy tụ các nhà đầu tư công nghệ Đông Nam Á, CEO đa quốc gia và gia đình tài phiệt quốc tế. Bất động sản (BĐS) tại khu vực này luôn duy trì mặt bằng giá cao hàng đầu quốc đảo, với các căn hộ từng được giao dịch lên tới 111 triệu SGD (tương đương hơn 86 triệu USD ), trong khi giá biệt thự gần như không được công bố.

Giới siêu giàu thường lựa chọn các vùng vịnh đẳng cấp làm nơi an cư.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), Victoria Harbour là một trong số ít vịnh biển châu Á có thể cạnh tranh trực tiếp với Manhattan (New York) về giá trị và tốc độ tăng trưởng. Các BĐS tại West Kowloon hay Tsim Sha Tsui liên tục xác lập mặt bằng giá cao, bất chấp biến động kinh tế. Điều này đến từ vị thế độc tôn của khu vực - nơi hội tụ bến cảng quốc tế, mạng lưới giao thông quy mô lớn cùng tổ hợp văn hóa - nghệ thuật danh tiếng như Palace Museum hay Xiqu Centre.

Ở bên kia đại dương, Sydney (Australia) cũng không nằm ngoài quy luật. Giới tài phiệt tại đây không tìm đến bãi biển ngoại ô yên tĩnh, mà chọn sinh sống ngay tại Darling Harbour - nơi BĐS ven vịnh có giá đến 24,5 triệu AUD, sở hữu tầm nhìn trực diện nhà hát biểu tượng, bến du thuyền và khu tài chính sôi động.

Về cấu trúc địa lý, vịnh là vùng nước được đất liền bao bọc, tạo địa hình bán khép kín, ít sóng lớn, ít gió mạnh. Sự ổn định này là tiền đề cho sự hình thành thương cảng sầm uất - nơi tàu thuyền có thể neo đậu quanh năm và giới tinh hoa tìm thấy môi trường sống lý tưởng cho nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, hệ sinh thái đa dạng và dòng chảy chậm tại các vùng vịnh còn được xem là nền tảng phong thủy vượng khí, yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định an cư của tầng lớp tài phiệt.

Trong hệ quy chiếu ấy, Vinhomes Pearl Bay tại số 9 Trần Phú (Nha Trang) là một trong số ít dự án tại Việt Nam hội tụ đủ điều kiện để gia nhập danh sách các “vịnh sống” danh giá của thế giới.

Sống giữa vịnh biển đẹp hàng đầu

Vịnh Nha Trang là một trong 29 vịnh đẹp bậc nhất thế giới, sánh vai cùng Santorini (Hy Lạp) hay vịnh San Francisco (Mỹ). Đây cũng là một trong số hiếm hoi những vịnh biển tại Việt Nam sở hữu giá trị cảnh quan vượt trội, có khả năng phát triển đô thị và du lịch bền vững quanh năm.

Tọa lạc tại vị trí đẹp của vịnh Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay thừa hưởng những lợi thế tự nhiên lý tưởng như khí hậu ôn hòa với khoảng 300 ngày nắng mỗi năm, mặt nước êm ả, tầm nhìn rộng mở và khả năng kết nối đất liền với hệ sinh thái “đảo thiên đường” Hòn Tre. Những yếu tố này kiến tạo môi trường cư trú ổn định, lý tưởng cho an cư dài hạn của giới tinh hoa.

Không dừng ở lợi thế thiên nhiên, Vinhomes Pearl Bay còn là khu đô thị biển “all-in-one” hạng sang đầu tiên tại Nha Trang. Trên quy mô 33,8 ha, dự án chỉ phát triển 870 sản phẩm, bao gồm biệt thự, nhà liền kề cùng số lượng giới hạn boutique hotel và shop villa. Đặc biệt, biệt thự biển tại đây sở hữu bãi tắm riêng dài hơn 1 km - đặc quyền hiếm tại Việt Nam.

Điểm chung của những “làng tỷ phú” này nằm ở yếu tố vị trí tại “trái tim” của các vịnh kỳ quan.

Vinhomes Pearl Bay được bao bọc bởi hệ tiện ích hiện hữu quy mô lớn. Từ mỗi căn biệt thự, cư dân có thể kết nối trực tiếp Vinpearl Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Một… để trải nghiệm công viên giải trí VinWonders 58 ha, hai sân golf 18 hố, nhà hát 1.500 chỗ, trung tâm hội nghị 2.500 khách hay khu phố đêm Vinpearl Harbour - tất cả chỉ trong vài phút di chuyển bằng cáp treo hoặc du thuyền riêng.

Trong bán kính 5-10 phút di chuyển, cư dân dễ dàng tiếp cận Quảng trường 2 Tháng 4, tháp Trầm Hương, UBND tỉnh, cảng Nha Trang… trên trục Trần Phú, tuyến đường nổi bật của thành phố biển.

Dự án cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 30 phút di chuyển. Hiện, sân bay này đang khai thác gần 40 đường bay thẳng đến trung tâm lớn như Seoul, Thượng Hải, Singapore, Bangkok, Moscow… với trung bình khoảng 38 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, đưa Nha Trang trở thành một trong những đô thị biển có khả năng kết nối quốc tế tốt ở Đông Nam Á.

Về đường bộ, cư dân dễ dàng kết nối Quốc lộ 1A, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, rút ngắn thời gian di chuyển đến Phan Thiết, Vũng Tàu hay TP.HCM. Trong khi đó, Cảng quốc tế Nha Trang - được quy hoạch đón siêu du thuyền trọng tải lên đến 225.000 GT - chỉ cách Vinhomes Pearl Bay vài bước chân.

Đặc biệt, dự án sở hữu quỹ đất lâu dài. Đây là lợi thế trong phân khúc BĐS cao cấp ven biển, biến mỗi căn biệt thự tại đây trở thành tài sản truyền đời.

Vinhomes Pearl Bay tại số 9 Trần Phú - vị trí đẹp trên con đường nổi tiếng ở Nha Trang, ngay “trái tim” vịnh Nha Trang - được xem là hình mẫu mới của chuẩn sống thượng lưu tại Việt Nam, một “tọa độ quyền lực” không dành cho số đông, mà dành riêng cho tầng lớp dẫn dắt.