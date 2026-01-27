Đâu là ‘tọa độ vàng’ đưa Vịnh Tiên trở thành điểm nóng tại Cần Giờ?

Cầu Cần Giờ động thổ đầu năm 2026, kết nối trực tiếp tới siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.

Trong đó, phân khu Vịnh Tiên với vị trí cửa ngõ chiến lược của siêu đô thị đang dần lộ diện những quỹ căn sở hữu tầm nhìn đắt giá cùng nhiều tiềm năng và lợi thế vượt trội ngay từ giai đoạn quy hoạch đầu tiên.

Cửa ngõ chiến lược tại Vịnh Tiên mở ra trải nghiệm sống biểu tượng

Tọa lạc tại vị trí “mặt tiền” của đại đô thị biển, Vịnh Tiên là hình ảnh mở màn ấn tượng về một thiên đường vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Sở hữu vị thế “cửa ngõ” chiến lược, phân khu tiếp giáp trực tiếp trục đường rừng Sác và cầu Cần Giờ, đảm bảo dòng dịch chuyển thuận lợi từ dự án đến khu vực nội đô TP.HCM. Khi mô hình TOD ven biển cùng nhà ga metro depot 07 hoàn thiện, hành trình kết nối được rút ngắn đáng kể với khả năng di chuyển vào trung tâm chỉ khoảng 15 phút. Từ đây, nhịp sống ven biển hiện diện ngay từ những bước chân đầu tiên của cư dân và du khách.

Trong bức tranh tổng thể, Vịnh Tiên là mảnh ghép độc bản của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với địa thế “tựa rừng - hướng biển”, phát triển theo các lớp cảnh quan đặc trưng. Phía trước chạm tới mặt biển tự nhiên và ôm trọn biển hồ nhân tạo nước mặn bốn mùa Paradise Lagoon 443 ha. Sau lưng là hệ sinh thái rừng ngập mặn trù phú rộng hơn 75.000 ha, được ví như “lá phổi xanh” của khu vực và là kỳ quan dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Sự giao hoà rừng - biển - hồ tạo nên trường nhìn rộng mở, một không gian thị giác vừa khoáng đạt vừa giàu năng lượng.

Phối cảnh khu Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise.

Lợi thế nằm trên trục ven vịnh cũng giúp Vịnh Tiên - phân khu trải nghiệm giá trị sống biểu tượng của đại đô thị biển dễ dàng tiếp cận các khu vực nội khu và chuỗi tiện ích mang tính biểu tượng. Chỉ trong khoảng cách rất gần, cư dân nhanh chóng chạm tới nhà hát Sóng Xanh - dấu ấn kiến trúc của Gensler với quy mô 7 ha lớn nhất Đông Nam Á, hay bộ đôi sân golf 18 hố quy mô hàng đầu quốc tế do huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones tư vấn thiết kế. Ngoài ra là tổ hợp 5 công viên chủ đề phục dựng thế giới thần tiên. Tại đây, các hoạt động văn hoá - thể thao - giải trí sống động giao hòa với thiên nhiên phong phú, tạo nên cảm hứng sống thăng hoa giữa “bộ sưu tập” tiện ích dẫn đầu khu vực.

Tổ hợp hệ tiện ích mang tính biểu tượng.

Compound và Rowhouse - tâm điểm sống đắt giá tại Vịnh Tiên

Nằm ở lõi trung tâm của Vịnh Tiên, 2 khu Compound và Rowhouse hội tụ tại giao điểm của hai trục huyết mạch quan trọng bậc nhất đại đô thị biển. Cụ thể, trục Tương Lai rộng 50 m dẫn thẳng về nhà ga metro depot và mạng lưới tiện ích biểu tượng, trong khi trục Thời Đại rộng 26 m là tuyến tiếp cận trực tiếp nhà hát Sóng Xanh và Vincom Mega Mall. Chính vị trí giao thoa này giúp cả hai khu nắm giữ “lợi thế kép” về kết nối và cảnh quan không gian sống khác biệt.

Khu Compound được bao bọc bởi hệ sinh thái xanh Cần Giờ cùng mặt nước biển hồ Paradise Lagoon, tạo nên một “ốc đảo nghỉ dưỡng” biệt lập và thuần khiết. Mỗi căn biệt thự được đặt trong hệ cảnh quan mở, tận hưởng ánh sáng tự nhiên, làn gió biển và vi khí hậu mát lành.

Bãi biển riêng trước nhà được xử lý theo tiêu chuẩn tự nhiên, trong - sạch và an toàn cho mọi hoạt động thể thao biển như chèo SUP, kayak hay vận động ven sóng. Vì vậy, đây là tọa độ lý tưởng cho gia đình đa thế hệ, “second home” ven biển, hoặc những chủ nhân tìm kiếm sự tĩnh tại, riêng tư nhưng không tách rời khỏi nhịp chuyển động thường nhật của đô thị.

Phối cảnh khu Compound - trải nghiệm bãi biển riêng tư tĩnh tại.

Mang sắc thái sôi động hơn, Rowhouse chính là tuyên ngôn của phong vị sống tràn đầy năng lượng phóng khoáng. Sở hữu tầm nhìn độc quyền hướng về biển hồ Paradise Lagoon và bộ đôi sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, từ đây mở ra những đường chân trời “đắt giá” không thể sao chép.

Vị trí liền kề ven biển giúp cư dân Rowhouse nhanh chóng trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực ngay trước ngưỡng cửa; đồng thời thừa hưởng đặc quyền sống giữa trung tâm “dải tiện ích” hàng đầu thế giới như nhà hát Sóng Xanh, quần thể vui chơi - giải trí 122 ha, quảng trường Lễ hội Biển và tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Việt Nam.

Phối cảnh khu rowhouse với chất sống phóng khoáng năng động.

Tại tâm điểm của vùng lõi Vịnh Tiên, 2 phân khu Rowhouse và Compound do Masterise Agents (MAA) giới thiệu cùng kiến tạo chuẩn mực sống “tâm điểm siêu đô thị”. Hai sắc thái riêng biệt nhưng hài hoà tinh tế tạo nên chất sống xứng tầm cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Đây được xem là “toạ độ vàng” sở hữu tầm nhìn đắt giá nhất phân khu, nơi tiềm năng tăng trưởng và tính bền vững của tài sản được bảo chứng bởi quy hoạch chiến lược của đại đô thị biển Cần Giờ.