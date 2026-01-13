Cần Giờ gia nhập 'câu lạc bộ đường sắt 350 km/h'

Chỉ khoảng 13 phút di chuyển từ trung tâm TP.HCM, Cần Giờ được kỳ vọng trở thành điểm đến hiếm hoi sở hữu tuyến đường sắt có vận tốc thiết kế lên đến 350 km/h.

Lợi thế tiếp cận mang tính toàn cầu đang tái định vị Cần Giờ từ vùng ven biển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng mới, mở ra dư địa tăng giá dài hạn cho bất động sản (BĐS) trong chu kỳ phát triển hoàn toàn khác.

Cần Giờ bứt tốc trên bản đồ du lịch

Năm 1964, người Nhật đưa tàu cao tốc Shinkansen vào vận hành, mở ra kỷ nguyên mới trong giao thông đường sắt. Sau hơn nửa thế kỷ, đường sắt cao tốc đã hiện diện tại nhiều quốc gia, nhưng chỉ một số ít sở hữu hạ tầng đạt vận tốc 350 km/h, như Nhật Bản, Trung Quốc hay gần đây là Indonesia.

Điều này khiến sự xuất hiện của tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ trở nên đáng chú ý. Lần đầu tiên Việt Nam triển khai đường sắt cao tốc và lập tức gia nhập “câu lạc bộ hiếm hoi” những quốc gia có đường sắt tốc độ cao lên đến 350 km/h.

Không đơn thuần là công trình kết nối, tuyến đường sắt này có thể làm thay đổi căn bản vị thế của Cần Giờ. Từ khu vực ven biển gần như “bị lãng quên”, Cần Giờ được “kéo” lại gần trung tâm TP.HCM khi thời gian di chuyển còn 13 phút.

Khoảng cách địa lý được rút ngắn phá vỡ giới hạn của điểm đến cuối tuần, đưa Cần Giờ trở thành không gian có thể tiếp cận thường nhật. Theo đó, người dân TP.HCM hoàn toàn có thể sáng làm việc ở nội đô, chiều tối nghỉ ngơi bên biển, biến trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị.

“Cần Giờ từ lâu đã là điểm đến du lịch của TP.HCM, đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Khi có thêm đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ với thời gian di chuyển chỉ 13 phút, du lịch Cần Giờ chắc chắn sẽ chứng kiến cú đột phá cả về số lượng du khách lẫn doanh thu du lịch”, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhìn nhận.

Du lịch Cần Giờ đang đứng trước cơ hội “bùng nổ” nhờ hạ tầng cao tốc.

Khả năng tiếp cận siêu tốc từ trung tâm TP.HCM sẽ đưa Cần Giờ lên tầm điểm đến quốc tế. Trong thời gian ngắn, du khách có thể hiện diện tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận. Lợi thế này đưa Cần Giờ vào nhóm điểm đến nằm trong “short list” của du khách quốc tế khi đến TP.HCM, nơi hạ tầng giao thông tự thân đã trở thành trải nghiệm du lịch đáng giá.

Sức hút của Cần Giờ tiếp tục được cộng hưởng bởi sự hiện diện của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại và văn hóa đẳng cấp. Sự kết hợp giữa trải nghiệm di sản thiên nhiên và các dịch vụ đỉnh cao tạo nên chuẩn mực điểm đến mới, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Năm 2024, Cần Giờ đón hơn 4 triệu lượt khách. Khi tuyến đường sắt cao tốc đi vào vận hành, dự kiến từ quý IV/2028, cộng hưởng cùng các công trình chiến lược khác, như cầu Cần Giờ (động thổ vào ngày 15/1), tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, cảng quốc tế Cần Giờ, bến du thuyền Landmark Harbour… lượng du khách đến với Vinhomes Green Paradise được dự đoán tăng lên 40 triệu lượt mỗi năm. Khi đó, Cần Giờ sẽ trở thành khu du lịch, nghỉ dưỡng biển - sinh thái gần đô thị và có giá trị cao bậc nhất Việt Nam.

Cú hích lớn cho giá trị bất động sản Cần Giờ

Sự bứt phá của du lịch Cần Giờ tất yếu kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu cư trú, lưu trú, ẩm thực, mua sắm, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, tạo động lực dài hạn cho BĐS.

Ở lĩnh vực lưu trú, với lợi thế tiếp cận nhanh từ trung tâm TP.HCM, Cần Giờ có thể trở thành điểm hẹn hàng đầu của sự kiện quốc gia và quốc tế, những kỳ nghỉ riêng tư hay buổi tiệc đẳng cấp. Nhờ đó, mô hình như boutique hotel, airbnb, homestay… được dự đoán đạt hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách đi - về trong ngày. Song song đó, phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp ngắn hạn cũng sở hữu dư địa lớn nhờ khả năng thu hút tệp khách hàng thượng lưu và tệp khách MICE có khả năng chi tiêu lớn.

Bên cạnh lưu trú, hoạt động kinh doanh ẩm thực, mua sắm, giải trí và dịch vụ đặc thù gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ cũng sẽ “hái ra tiền”. Dòng tiền liên tục này sẽ tạo nên lực đỡ lâu dài, giúp BĐS Cần Giờ thanh khoản tốt và gia tăng giá trị theo thời gian.

Thực tế cũng cho thấy, tại khu vực có sự bùng nổ của du lịch với “bệ đỡ” là đường sắt cao tốc, BĐS luôn tăng trưởng giá mạnh. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch VARS, cho hay: “Trong bán kính 1,5 km quanh các nhà ga của đường sắt cao tốc, giá BĐS bình quân tăng 20-30%/năm, nhiều nơi đạt mức tăng cao hơn”.

Quy luật này đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia. Tại Nhật Bản, đường sắt cao tốc Tokaido Shinkansen nối Tokyo và Osaka đã giúp giá đất tăng đến 67% sau khi đi vào hoạt động. Tại Trung Quốc, tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải cũng làm tăng doanh thu từ đất đai dọc tuyến khoảng 87%.

Trong bối cảnh đó, BĐS Cần Giờ đang hội tụ đầy đủ yếu tố của chu kỳ tăng trưởng mới: Hạ tầng chiến lược bước vào giai đoạn hiện thực hóa, du lịch chuẩn bị bứt tốc và mặt bằng giá vẫn ở vùng đầu chu kỳ. Với tầm nhìn dài hạn, Cần Giờ trở thành lựa chọn tích lũy tài sản đáng giá, giúp nhà đầu tư sẵn sàng đón đầu chu kỳ thịnh vượng mới.