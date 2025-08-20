Ứng dụng vượt mặt ChatGPT

Sở hữu tính năng hỗ trợ tập trung đơn giản, ứng dụng mới này đã dần leo lên top bảng xếp hạng ứng dụng App Store nhờ cách tiếp cận độc đáo.

Nhân vật bạn đồng hành của ứng dụng Focus Friend. Ảnh: Focus Friend.

Ứng dụng tập trung độc đáo mang tên Focus Friend của YouTuber Hank Green vừa bất ngờ bứt phá, nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng trên App Store tại thị trường Mỹ. Được ra mắt một cách lặng lẽ từ tháng trước, ứng dụng này chỉ thực sự gây sốt trong thời gian gần đây, được cho là nhờ vào chiến dịch quảng bá mạnh mẽ từ chính Hank Green và anh trai.

Focus Friend đã nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu cả trong danh sách các ứng dụng năng suất lẫn bảng xếp hạng các ứng dụng miễn phí nói chung. Đáng chú ý, ở thời điểm hiện tại, Focus Friend đã vượt qua cả ChatGPT để trở thành ứng dụng số một được tải về nhiều nhất trên App Store tại Mỹ.

Mặc dù có chức năng cơ bản tương tự các ứng dụng năng suất khác, cho phép người dùng đặt hẹn giờ để giới hạn việc truy cập vào một số ứng dụng nhất định, Focus Friend đã tạo nên sự khác biệt nhờ một tính năng độc đáo.

Focus Friend đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dùng nhờ lối tiếp cận thú vị và đồ họa thân thiện. Ảnh: Focus Friend.

Ứng dụng này giới thiệu một người bạn đồng hành ảo dưới hình dạng một chú đậu nhỏ nhắn, đáng yêu. Nhân vật này đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích và duy trì sự tập trung của người dùng.

Trong suốt quá trình người dùng làm việc, “người bạn” này sẽ đan những chiếc tất len. Mục tiêu của nó là tạo ra càng nhiều sản phẩm càng tốt, một công việc sẽ bị gián đoạn nếu người dùng thường xuyên bị xao nhãng bởi điện thoại.

Cơ chế này tạo ra một sự gắn kết đặc biệt, thúc đẩy người dùng duy trì sự tập trung để hỗ trợ người bạn ảo của mình, biến quá trình làm việc thành một hoạt động "cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ". Người dùng có thể tùy ý dừng phiên hẹn giờ bất cứ lúc nào, nhưng ứng dụng sẽ ngay lập tức hiển thị một thông báo nhắc nhở, khiến họ phải cân nhắc lại quyết định của mình. Nếu người dùng vẫn tiếp tục, hình ảnh chú đậu bạn đồng hành sẽ thể hiện sự buồn bã.

Khi đã có đủ tất, bạn có thể dùng chúng để đổi lấy các vật phẩm trang trí như bàn, tranh treo tường, nội thất, hoặc thậm chí là “ngoại hình” mới cho chú đậu. Việc trang trí toàn bộ căn phòng sẽ mất khá nhiều thời gian.

Đây cũng chính là lý do làm nên sự hấp hẫn của Focus Friend. Sử dụng nhiều, người dùng tập trung tốt sẽ tạo một căn nhà đẹp cho người bạn ảo của mình. Cơ chế khích lệ độc đáo, kết hợp giữa mục tiêu năng suất và phần thưởng trực quan, thêm động lực cho người dùng.

Phiên bản miễn phí khóa gần như toàn bộ các ứng dụng khác trên điện thoại, người dùng có thể tùy chỉnh tính năng này bằng cách nâng cấp lên phiên bản Pro. Gói nâng cấp này có chi phí 1,99 USD /tháng, 14,99 USD /năm hoặc 29,99 USD trọn đời.

Theo nhà phát triển, bản trả phí sẽ tăng gấp 3 lần số lượng tất thu thập được, và cho phép người dùng mở khóa thêm các giao diện (skin) nhân vật mới, đa dạng hơn.