Ùn tắc hàng km tại đường Vành đai 3 trên cao

Ghi nhận trong ngày 12/8, đường Vành đai 3 trên cao chiều Mai Dịch - Pháp Vân ùn tắc kéo dài hàng km.
Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp lúc 16h ngày 12/8.
Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc tại đường Vành đai 3 trên cao là có nhiều hàng rào công trường sửa chữa khe co giãn được dựng lên. Theo đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), trước yêu cầu cấp bách nhằm phục vụ người dân đi lại thuận lợi, an toàn, Ban đã tiến hành sửa chữa tuyến đường Vành đai 3 với 8 vị trí thảm lại mặt đường và 72 khe co giãn, chia làm 6 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 3.
Từ 6h tới 22h, đơn vị thi công tiến hành rào chắn 1/2 mặt đường Vành đai 3 trên cao tại vị trí khe co giãn cần sửa chữa, các phương tiện di chuyển trên 1/2 mặt đường còn lại tại các vị trí thi công.
Đơn vị thi công lắp đặt hệ thống hàng rào, biển cảnh báo và dùng hình nộm ma nơ canh thay thế người đứng cảnh giới hướng dẫn giao thông.
Nhiều phương tiện gặp hàng rào công trường rồi đột ngột chuyển làn, xung đột với các phương tiện ở làn đường còn lại khiến cho tình trạng ùn tắc càng trở nên trầm trọng.
Theo Sở Xây dựng TP. Hà Nội, tuyến đường đang phải gánh lượng phương tiện vượt gấp 5 lần thiết kế ban đầu. Trung bình mỗi giờ, có khoảng 5.000 phương tiện lưu thông qua đây. Lượng phương tiện tăng cao gấp nhiều lần sau nhiều năm sử dụng, dẫn đến hư hại một số khu vực bề mặt và các khe co giãn. Vì vậy, việc đại tu, sửa chữa tuyến đường này là yêu cầu cấp bách.
Lực lượng thi công cũng tiến hành dựng rào thi công ở một số làn đường Vành đai 3 dưới mặt đất, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.
Ghi nhận trong tối 12/8 tại nút giao Pháp Vân, đã không còn hiện tượng ùn tắc, các phương tiện di chuyển thông thoáng.
Đơn vị thi công tiến hành sửa chữa tại các vị trí khe co giãn 24/24h, các tài xế khi lưu thông tại đường Vành đai 3 trên cao vào ban đêm phải tập trung quan sát để tránh xảy ra sự cố.
Dự kiến đến tháng 9, toàn bộ tuyến đường Vành đai 3 sẽ được sửa chữa xong, đưa vào khai thác bình thường.
