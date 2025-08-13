Ùn tắc hàng km tại đường Vành đai 3 trên cao

Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc tại đường Vành đai 3 trên cao là có nhiều hàng rào công trường sửa chữa khe co giãn được dựng lên. Theo đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), trước yêu cầu cấp bách nhằm phục vụ người dân đi lại thuận lợi, an toàn, Ban đã tiến hành sửa chữa tuyến đường Vành đai 3 với 8 vị trí thảm lại mặt đường và 72 khe co giãn, chia làm 6 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 3.