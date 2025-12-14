Ngày 14/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức tuyên bố sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ông Zelensky coi việc sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO là sự nhượng bộ của Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra ngay trước các cuộc đàm phán với các đặc phái viên của Mỹ và châu Âu tại Berlin (Đức).

Phát biểu ngày 14/12, ông Zelensky cho biết việc chấp nhận các bảo đảm an ninh từ Mỹ, châu Âu và một số đối tác khác, thay cho việc trở thành thành viên NATO, chính là “sự thỏa hiệp từ phía Ukraine”.

“Ngay từ đầu, mong muốn của Ukraine là gia nhập NATO, bởi đó mới là bảo đảm an ninh thực chất nhất. Tuy nhiên, Mỹ và châu Âu không ủng hộ hướng đi này”, ông Zelensky trả lời câu hỏi của phóng viên.

Theo Tổng thống Ukraine, các bảo đảm từ phía Mỹ, cùng các bảo đảm an ninh từ châu Âu và một số quốc gia khác như Canada và Nhật Bản, có thể giúp bảo đảm an ninh quốc phòng cho Ukraine trong tương lai. Dù vậy, ông Zelensky nhấn mạnh những cam kết này cần có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Tuyên bố của ông Zelensky đánh dấu bước ngoặt lớn trong lập trường của Ukraine. Trong nhiều năm, Kyiv từng coi việc gia nhập NATO là lá chắn an ninh then chốt trước các mối đe dọa về an ninh quốc phòng, thậm chí Ukraine đã đưa mục tiêu gia nhập NATO vào hiến pháp.

Việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO cũng đáp ứng một trong những yêu cầu mà Nga đặt ra lâu nay. Nga từ lâu đã yêu cầu Ukraine chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, chấp nhận quy chế trung lập, không cho phép triển khai lực lượng quân sự của NATO trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Zelensky cho biết Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu đang cùng xem xét kỹ kế hoạch hòa bình 20 điểm, với mục tiêu cuối cùng là đạt được lệnh ngừng bắn. Anh, Pháp và Đức cùng phối hợp chỉnh sửa các nội dung trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra.

Kyiv hiện không tiến hành đàm phán trực tiếp với Moscow và coi việc ngừng bắn là một phương án “công bằng”.

Cảnh sát tuần tra trước Văn phòng Thủ tướng Đức tại Berlin trong ngày 14/12. Đây là nơi sẽ diễn ra những cuộc gặp quan trọng góp phần "định hình tương lai Ukraine". Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, đặc phái viên của Mỹ gồm Steve Witkoff và Jared Kushner đã có mặt tại Berlin để tham gia các cuộc thảo luận với đại diện của Ukraine và châu Âu.

Đầu tháng 12, hai đặc phái viên Witkoff và Kushner đã tới Nga để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Dù cuộc gặp không đưa lại tiến triển, nhưng Tổng thống Putin nhận định động thái này có “tính xây dựng”.

Việc hai đặc phái viên của Mỹ tiếp tục có mặt tại Berlin cho thấy Washington tin tưởng vào khả năng chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm tại Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến chủ trì cuộc gặp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Berlin trong ngày 16/12. Các đồng minh châu Âu gọi giai đoạn này là “thời điểm then chốt” có thể định hình tương lai Ukraine.

Những đối thoại tại Berlin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang. Ngày 11/12, trong một bài phát biểu tại Berlin, Tổng thư ký NATO Mark Rutte công khai cảnh báo liên minh cần chuẩn bị cho nguy cơ chiến tranh, đồng thời đánh giá Nga có thể là mối đe dọa đối với NATO. Điện Kremlin bác bỏ nhận định này, gọi đây là phát ngôn “thiếu trách nhiệm”.