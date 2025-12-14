Nga kiểm soát gần như hoàn toàn Seversk, Ukraine khó xoay chuyển

Gần như toàn bộ thành phố Siversk thuộc tỉnh Donetsk đã rơi vào tay lực lượng Nga, trong khi Ukraine thiếu lực lượng dự bị để phản công.

Ukrainska Pravda dẫn các nguồn tin cho biết, thành phố Seversk (Siversk) thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine hiện gần như hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Kyiv, trong bối cảnh quân đội Nga đẩy mạnh các hoạt động tiến công từ cuối tháng 10, lợi dụng điều kiện sương mù dày đặc. Việc giành lại quyền kiểm soát thành phố này được cho là sẽ cần tới các lực lượng dự bị đáng kể.

Lực lượng Nga tiếp tục cuộc tấn công khu vực Seversk. Ảnh: Avia Pro

Một nguồn tin từ cơ quan quản lý quân sự Ukraine cho biết: “Tình hình xung quanh Seversk là cực kỳ nghiêm trọng. Ở thời điểm hiện tại, đối phương hiện diện trên gần như toàn bộ thành phố, ngoại trừ khu vực nằm bên kia sông Bakhmutka.

Để khôi phục các vị trí đã mất, cần phải đưa lực lượng dự bị vào. Liệu quân đoàn đang thực hiện nhiệm vụ trên hướng mặt trận này (Quân đoàn 11) có lực lượng dự bị hay không? Câu trả lời là không.

Chỉ huy cấp cao của Cụm tác chiến miền Đông (ông Dmytro Bratishko) có lực lượng dự bị hay không? Đó vẫn là dấu hỏi lớn. Việc Tổng tư lệnh có điều động lực lượng dự bị hay không, và liệu các lực lượng này có thể thay đổi tình hình hay không, hiện vẫn chưa rõ”.

Nguồn tin này nhấn mạnh rằng việc phát động một cuộc phản công nhằm vào đối phương khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ là “cực kỳ khó khăn”. Ít nhất, theo đánh giá, cần phải chặn đà tiến công của đối phương từ hai bên sườn và chế áp bằng hỏa lực pháo binh.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Ukraine chủ yếu kiểm soát một phần Seversk bằng các phương tiện không người lái, thay vì triển khai bộ binh. Sau khi quân đội Nga chiếm được các cao điểm ở phía bắc thành phố, hoạt động tác chiến tại Seversk - vốn nằm ở vùng địa hình trũng - trở nên gần như bất khả thi. Công tác hậu cần cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Về bố trí lực lượng, Lữ đoàn 54 của Ukraine được triển khai ngay trong thành phố Seversk, trong khi Lữ đoàn 10 đóng quân ở phía nam thành phố, tại khu vực các làng Zvanivka và Sviato-Pokrovske.

Theo kịch bản khả quan nhất, tính đến ngày 13/12, tuyến tiếp xúc tại Seversk chạy dọc theo sông Bakhmutka. Trong trường hợp này, phần lớn khu vực phía đông của thành phố đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi phần phía tây nhỏ hơn vẫn còn một số vị trí do lực lượng Ukraine nắm giữ.

Tuy nhiên, theo kịch bản bi quan hơn, toàn bộ thành phố Siversk trong phạm vi ranh giới hành chính đã hoàn toàn do lực lượng Nga kiểm soát. Các ảnh chụp màn hình từ các buổi phát trực tiếp tại Seversk do Ukrainska Pravda thu thập cho thấy binh sĩ Nga di chuyển tương đối tự do trong thành phố, thậm chí trong một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm hoặc không mặc áo giáp.

Ngoài ra, các nguồn tin trong quân đội Ukraine cũng nói với Ukrainska Pravda rằng lực lượng Nga đã được ghi nhận xuất hiện ở phía nam Seversk, tại các làng Sviato-Pokrovske và Zvanivka.

Trước đó, trong ngày 13/12, tình báo Anh cho biết các lực lượng mặt đất của Nga tiếp tục tìm cách đẩy sâu vào Seversk, tận dụng điều kiện thời tiết nhiều sương mù, và có thể đã thiết lập các vị trí ngay tại khu vực trung tâm thành phố.