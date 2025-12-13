Tổng thống Zelensky tiết lộ ba hướng đàm phán hòa bình của Ukraine

Chính phủ Ukraine đang đồng thời phát triển ba hướng nỗ lực lớn với về đàm phán hòa bình sự tham gia của các đối tác châu Âu và Mỹ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết có “liên lạc gần như thường xuyên” giữa các nhà lãnh đạo và giới ngoại giao khi họ đàm phán về bảo đảm an ninh, tái thiết Ukraine và các yếu tố khác của thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 12/12, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố cùng ngày của Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được báo cáo từ Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov về các cuộc đàm phán nhằm đạt được một nền hòa bình “đáng trân trọng” cho Ukraine.

Trong thông điệp trên Telegram, Tổng thống Zelensky tiết lộ chính phủ Ukraine đang đồng thời phát triển ba hướng nỗ lực lớn với sự tham gia của các đối tác châu Âu và Mỹ.

Ông Zelensky viết trên Telegram rằng: “Tại Đức, các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho nhóm quốc phòng chuyên trách các chi tiết về bảo đảm an ninh cho Ukraine”, đồng thời cho biết thêm rằng đại diện quân đội, tình báo và lực lượng an ninh đều đang tham gia thảo luận.

Trong khi đó, “tại Mỹ, công việc của nhóm về kinh tế, tái thiết và đầu tư đã bắt đầu và sẽ tiếp tục”, Zelensky viết tiếp và bổ sung rằng khu vực đàm phán này do Thủ tướng Yulia Svyrydenko cùng các quan chức và chuyên gia khác phụ trách.

Hướng công việc thứ ba, theo nhà lãnh đạo Ukraine, là “liên lạc gần như thường xuyên giữa các cố vấn an ninh quốc gia và tất cả những người được lãnh đạo giao nhiệm vụ tham gia”.

Ông Zelensky giải thích: “Hôm nay, như hầu hết mọi ngày, liên lạc vẫn tiếp diễn giữa Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu khác, cũng như những thành viên khác của Liên minh Tự nguyện. Phía chúng tôi, ông Umerov đang điều phối điều này”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng ca ngợi Lực lượng Vũ trang Ukraine sau khi chia sẻ một đoạn video ông động viên binh sĩ tại Kupyansk, thành phố mà Liên bang Nga tuyên bố đã kiểm soát trước đó trong ngày 12/12.

Điện Kremlin trước đó đã mời các nhà báo tới thăm thành phố “đã bị chiếm” cùng binh lính Liên bang Nga vào cuối tháng 11, và việc ông Zelensky xuất hiện ở đó được nhiều người xem như động thái nhằm phủ nhận tuyên bố gây tranh cãi của Moskva và củng cố vị thế của Kyiv trong các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt.

Cũng trong ngày 12/12, Bộ chỉ huy Ukraine cho biết rằng nhóm quân Nga ở Kupyansk, hiện có hơn 200 binh sĩ, đã bị bao vây hoàn toàn.

Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố hôm 11/12 rằng Siversk, thuộc vùng Donetsk, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Liên bang Nga, cho rằng việc này sẽ mở đường cho các bước tiến tiếp theo của Moskva.

Tuy nhiên, vào hôm 12/12, người phát ngôn Quân đoàn 11 thuộc quân đội Ukraine, Trung tá Dmytro Zaporozhets, bác bỏ tuyên bố của ông Putin trên truyền hình quốc gia Ukraine, nói rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Trong phát biểu đưa ra vào tối 12/12, Tổng thống đã cảm ơn tất cả các binh sĩ trên tiền tuyến và nhấn mạnh: “Vị thế phòng thủ vững chắc của Ukraine đồng nghĩa với vị thế vững chắc trong ngoại giao”.