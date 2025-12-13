Ukraine tấn công hạ tầng dầu mỏ của Nga lần thứ hai

Theo một nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 12/12, SBU đã tấn công vào giàn khai thác dầu Vladimir Filanovsky của Liên bang Nga trên biển Caspi lần thứ hai trong tuần này.

Ảnh chụp một cơ sở khai thác dầu của Nga ở Biển Caspi do SBU chia sẻ ngày 12/12. Ảnh: SBU

Theo tờ The Kyiv Independent, các thiết bị bay không người lái tầm xa do đơn vị đặc nhiệm Alpha của SBU điều khiển đã tấn công giàn Filanovsky và giàn Korchagin gần đó.

Cả hai giàn khoan bị tấn công đều do tập đoàn dầu khí Lukoil vận hành tại khu vực biển Caspi của Nga.

Thông tin sơ bộ cho thấy các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã làm hư hỏng các thiết bị quan trọng trên các giàn chống băng, buộc phải tạm ngừng hoạt động khai thác.

Nguồn tin nói: “SBU tiếp tục công việc có hệ thống nhằm giảm doanh thu ngân sách Nga từ ngành dầu khí. Tần suất, phạm vi và độ chính xác của các cuộc tấn công là tín hiệu gửi tới Liên bang Nga”.

Mỏ dầu Filanovsky là một trong những mỏ lớn nhất mà Nga đã thăm dò, có trữ lượng ước tính 129 triệu tấn dầu và 30 tỷ m3 khí tự nhiên.

Lực lượng Ukraine đã tấn công giàn Filanovsky vào ngày 11/12, khiến hoạt động sản xuất dầu và khí tại hơn 20 giếng bị dừng lại. Ukraine ngày càng sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái tầm xa để nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp bên trong lãnh thổ Nga.