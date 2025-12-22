Ukraine thừa nhận không thể duy trì quân đội với quy mô 800.000 người

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận Kyiv sẽ không đủ nguồn lực tài chính để tự duy trì một lực lượng quân đội quy mô khoảng 800.000 người sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo ông, Ukraine cần sự hỗ trợ tài chính từ phương Tây để duy trì quân đội như một phần trong các cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột.

Phát biểu với báo chí, ông Zelensky cho biết việc duy trì một quân đội lớn như vậy vượt quá khả năng ngân sách của Ukraine trong bối cảnh hiện nay. “Nếu có lệnh ngừng bắn, liệu Ukraine có thể tự mình tài trợ cho một đội quân như vậy hay không?” Câu trả lời là không.

Chúng tôi không có đủ nguồn lực tài chính”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Kyiv đang đàm phán với các đối tác phương Tây về khả năng tài trợ một phần cho quân đội Ukraine như một hình thức bảo đảm an ninh.

Trước đó, vào tháng 1/2025, ông Zelensky cho biết lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng 880.000 binh sỹ. Tuy nhiên, theo các tài liệu bị rò rỉ liên quan đến lộ trình hòa bình do Mỹ đề xuất hồi tháng 11, quy mô quân đội Ukraine sau xung đột có thể bị giới hạn ở mức khoảng 600.000 người.

Kyiv cùng một số quốc gia châu Âu ủng hộ quan điểm rằng Ukraine cần duy trì lực lượng lớn hơn nhằm răn đe mối đe dọa tiềm tàng từ Nga. Moscow đã bác bỏ lập luận này, cho rằng đây là nhận định “vô lý”.

Trong khi đó, các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine đang tìm kiếm các phương án tài chính nhằm duy trì hoạt động của nền kinh tế và quân đội Ukraine, vốn chịu nhiều áp lực sau thời gian dài xung đột.

Tuần này, Liên minh châu Âu (EU) không đạt được đồng thuận về kế hoạch sử dụng khoảng 210 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga làm tài sản bảo đảm cho một khoản vay nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách của Ukraine.

Thay vào đó, các nhà lãnh đạo EU lựa chọn phương án vay chung, dự kiến huy động khoảng 90 tỷ euro trong vòng hai năm tới, qua đó chuyển một phần gánh nặng tài chính sang người nộp thuế. Theo các quan chức EU, khoản vay này có thể khiến ngân sách phải chi khoảng 3 tỷ euro tiền lãi mỗi năm.

Nga nhiều lần cáo buộc các nước châu Âu kéo dài xung đột thông qua việc tiếp tục hỗ trợ tài chính và duy trì lập trường cứng rắn với Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng EU đang “ám ảnh với việc tìm kiếm nguồn tài chính để kéo dài cuộc chiến”.

Về phía Nga, Moscow khẳng định bất kỳ giải pháp lâu dài nào cho xung đột cũng cần giải quyết các nguyên nhân cốt lõi, trong đó có tham vọng gia nhập NATO của Ukraine và việc công nhận các thực tế lãnh thổ mới.

Trong bối cảnh đó, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, đang có mặt tại Miami để đàm phán với các quan chức cấp cao của Mỹ. Ông Dmitriev mô tả ngày làm việc đầu tiên là “mang tính xây dựng”, và các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới.