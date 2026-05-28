Ukraine tăng tập kích tầm xa vào Nga theo chiến lược mới

Ukraine đang mở rộng các đòn tập kích tầm xa, với phạm vi được cho là lên tới khoảng 160 km, nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga và làm gián đoạn chuỗi tiếp tế.

Quân đội Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters.

Để giảm bớt áp lực cho tiền tuyến, Ukraine đang áp dụng một chiến lược mới nhằm vô hiệu hóa các đợt tấn công của Nga ngay từ vòng ngoài.

Theo Bộ trưởng Chuyển đổi số kiêm quan chức phụ trách công nghệ quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã triển khai một chương trình riêng mang tên “phong tỏa hậu cần”, tập trung vào việc tấn công sâu vào hệ thống hậu cần và năng lực tác chiến phía sau chiến tuyến của Nga.

Mục tiêu của chương trình là phá hủy có hệ thống các kho hậu cần, sở chỉ huy, tuyến tiếp tế, phương tiện vận tải và cơ sở quân sự nằm trong chiều sâu tác chiến của Nga, qua đó làm suy giảm khả năng duy trì các chiến dịch tấn công quy mô lớn của Moscow. Kyiv tin rằng việc gây áp lực liên tục lên hậu phương đối phương đang tạo ra hiệu quả rõ rệt trên chiến trường.

Trong vài tháng qua, Ukraine cho biết đã tăng gấp 4 lần cường độ phá hủy các mục tiêu hậu cần của Nga nằm sâu trong lãnh thổ tác chiến. Theo ông Fedorov, dữ liệu tác chiến cho thấy một xu hướng ngày càng rõ rệt: càng nhiều cơ sở hậu cần của Nga bị phá hủy, cường độ tấn công của Moscow trên tiền tuyến càng suy giảm.

Một trong những yếu tố được Kyiv đánh giá là mang tính bước ngoặt chính là việc tăng cường năng lực tấn công tầm trung. Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng sau khi hệ thống Starlink ngừng hỗ trợ phía Nga, Ukraine đã giành thêm lợi thế công nghệ đáng kể trên chiến trường.

Trong giai đoạn đầu của chương trình, Bộ Quốc phòng Ukraine cùng Bộ Tổng Tham mưu đã phân bổ thêm 5 tỷ hryvnia (UAH) cho các đơn vị chuyên thực hiện các đòn tấn công chiều sâu. Khoản ngân sách này được chuyển trực tiếp tới những lữ đoàn và đơn vị hoạt động hiệu quả nhất trong hệ thống eBaly - lực lượng chuyên săn lùng và tiêu diệt mục tiêu Nga ở hậu phương chiến thuật.

Một số đơn vị đầu tiên đã nhận được kinh phí và bắt đầu tiến hành đấu thầu trực tiếp để mua sắm các phương tiện tác chiến tầm trung hiện đại. Song song với đó, giai đoạn hai của chương trình đang được triển khai với các gói mua sắm tập trung quy mô lớn dành cho vũ khí tấn công tầm trung.

Theo Kyiv, cơ chế đấu thầu công khai không chỉ giúp tăng tốc độ sản xuất và mở rộng quy mô cung ứng, mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh giữa các nhà sản xuất quốc phòng, giảm nguy cơ tham nhũng và bảo đảm tính minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định hiệu quả của các đợt mua sắm này có thể sẽ được thể hiện rõ ngay từ mùa hè năm nay.

Trên thực địa, các chiến dịch đánh vào hậu cần Nga của Ukraine đang ngày càng mang tính hệ thống và có chiều sâu hơn. Đầu tháng 5, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết UAV Ukraine đã tập kích các đoàn xe tải và xe chở nhiên liệu của Nga trên tuyến cao tốc Mariupol - Donetsk, cách tiền tuyến khoảng 95 - 105 km. Trong khi đó, Quân đoàn Azov số 1 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công ở độ sâu lên tới 160 km.

ISW đánh giá rằng việc phá hủy liên tục các cơ sở hậu cần của Nga có thể trở thành yếu tố quan trọng giúp Ukraine chuẩn bị cho các chiến dịch phản công trong tương lai.

Sau đó, Quân đoàn Azov số 1 tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động sang các tuyến Mariupol - Taganrog và Mariupol - Volnovakha, với mục tiêu tạo ra một “vùng bất an hậu cần” đối với Nga ngay sát lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea.

Trong diễn biến mới nhất, Lữ đoàn Nemesis số 412 thuộc Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine tuyên bố đã làm tê liệt tuyến đường cao tốc R-280 sau hàng loạt đòn tập kích nhằm vào xe tải và xe chở nhiên liệu Nga. Theo đơn vị này, tổn thất hậu cần buộc phía Nga phải hạn chế di chuyển các phương tiện hạng nặng trên nhiều tuyến đường chiến lược.