UEFA sửa luật đá phạt đền sau sự cố của Julian Alvarez

Trước đây, nếu cầu thủ đá phạt đền vô tình chạm bóng hai lần thì bàn thắng sẽ bị hủy và cú đá được tính là hỏng. Tuy nhiên, theo luật mới của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB), nếu cầu thủ vô tình chạm bóng hai lần mà bóng vẫn đi vào lưới, cú đá sẽ được thực hiện lại. Ngược lại, nếu không thành công (ra ngoài hoặc bị cản), cú đá sẽ được tính là hỏng.

Tình huống của Alvarez trước Real ở vòng 1/8 Champions League mùa này là điểm nhấn gây tranh cãi. Trọng tài Szymon Marciniak từ chối bàn thắng sau khi tham khảo VAR vì lỗi chạm bóng 2 lần. Quyết định này góp phần khiến Atletico thua Real Madrid 2-4 và bị loại. Atletico và người hâm mộ phản ứng dữ dội. Atletico sau đó gửi kiến nghị lên UEFA yêu cầu xem xét lại luật.

Đại diện Atletico vẫn giữ quan điểm trọng tài sai khi hủy bàn thắng vì luật cũ yêu cầu có ý định chạm bóng lần hai, trong khi Alvarez chỉ vô tình chạm chân trụ khi sút. Phân tích chậm cho thấy bóng chỉ nhẹ động đậy trước khi được sút.

Quyết định sửa luật của IFAB được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp tránh các tình huống oan uổng không đáng có trong bóng đá hiện đại và tăng tính công bằng cho những pha đá phạt đền, đặc biệt ở những trận đấu lớn.

Rõ ràng luật bóng đá luôn cần được cập nhật để phù hợp với thực tế trên sân cỏ, qua đó loại bớt những tranh cãi không cần thiết.

