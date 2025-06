Atletico bán Alvarez không phải trò đùa

Trong bối cảnh Antoine Griezmann vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2027, còn Viktor Gyokeres đang được liên hệ sát sườn, hàng công của HLV Diego Simeone rơi vào tình trạng quá tải thượng hạng - một vấn đề mà bất kỳ đội bóng nào cũng vừa thèm muốn vừa đau đầu.

Quyết định giữ chân Griezmann thêm một mùa, tưởng như là phần thưởng xứng đáng cho công thần, lại đang khiến chiến thuật của Atletico rơi vào thế bí. HLV Diego Simeone, người kiên định với sơ đồ 4-4-2 cổ điển, giờ có trong tay tới ba tiền đạo hàng đầu gồm Griezmann, Alvarez và Alexander Sorloth - chưa kể đến khả năng Gyokeres cập bến trong ít ngày tới. Vậy ai sẽ phải nhường chỗ?

Ở một hệ thống chỉ cho phép hai suất đá chính trên hàng công, không ai muốn trở thành “người thứ ba”. Và trong tất cả các lựa chọn, Alvarez - dù là chân sút hiệu quả nhất mùa này - lại là người đang được đặt dấu hỏi về tương lai.

Đến từ Man City với mức giá 75 triệu euro, Alvarez không mất nhiều thời gian để chiếm được cảm tình của các CĐV “Rojiblancos”. Với 29 bàn và 7 kiến tạo ngay trong mùa đầu tiên, anh không chỉ chứng minh giá trị chuyển nhượng, mà còn khẳng định bản lĩnh ở một môi trường bóng đá khắc nghiệt như La Liga.

Khả năng săn bàn, di chuyển thông minh và phong cách chơi máu lửa khiến Alvarez trở thành mắt xích không thể thay thế trong đội hình Simeone - cho đến khi những biến động về mặt nhân sự khiến mọi thứ trở nên không chắc chắn.

Atletico xác định rõ rằng Gyokeres là mục tiêu ưu tiên trong phiên chợ hè. Chân sút người Thụy Điển đang có mùa giải bùng nổ tại Sporting Lisbon, và được đánh giá phù hợp với phong cách tấn công trực diện mà Simeone đang cố gắng làm mới. Vấn đề là, nếu Gyokeres tới, sẽ không có đủ không gian cho tất cả.

Simeone không phải mẫu HLV ưa xoay tua, và càng không phải người dễ thay đổi triết lý sơ đồ. Điều đó khiến việc giữ cả Griezmann, Gyokeres, Alvarez và Sorloth trở nên phi thực tế. Một người sẽ phải ra đi - và theo logic thị trường, người có giá trị chuyển nhượng cao nhất thường là người được cân nhắc đầu tiên.

Hợp đồng của Alvarez có điều khoản phá vỡ trị giá 120 triệu euro. Với những gì thể hiện, mức giá đó hoàn toàn nằm trong tầm với của các “đại gia” châu Âu như Chelsea, PSG hay Bayern Munich - những đội thiếu một mẫu tiền đạo đa năng, có thể đá cắm lẫn lùi sâu như Alvarez.

Về mặt kinh tế, bán Alvarez vào thời điểm phong độ lên đỉnh có thể mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Atletico vốn không phải CLB có ngân sách mạnh như Real hay Barcelona, nên việc tối ưu hóa tài sản luôn là phần thiết yếu trong cách họ vận hành.

Giữ Alvarez đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoặc hạn chế vai trò của Griezmann hoặc Gyokeres - điều mà xét về tính biểu tượng và chiến lược dài hạn, rất khó xảy ra. Nhưng bán anh đi cũng là từ bỏ một trong những tiền đạo trẻ toàn diện và bền bỉ nhất hiện tại - một mẫu cầu thủ mà bạn không dễ tìm lại.

Dù Chủ tịch Enrique Cerezo khẳng định: “Cậu ấy sẽ lớn lên và giải nghệ tại Atletico”, thì bóng đá hiện đại không vận hành bằng những lời tuyên bố cảm tính. Với bối cảnh hiện tại, khả năng Alvarez rời Madrid hè này hoàn toàn có cơ sở - nếu con số hợp lý được đặt lên bàn đàm phán.

Atletico đang ở ngã rẽ. Giữ lại Alvarez là giữ một phần tương lai. Nhưng nếu bán, họ có thể mở ra một chu kỳ tái đầu tư mạnh mẽ, phục vụ cho kế hoạch chinh phục La Liga và Club World Cup sắp tới.

Dù lựa chọn nào được đưa ra, thương vụ Alvarez chắc chắn sẽ trở thành một trong những “bom tấn” đáng theo dõi nhất mùa hè 2025.

