UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn, hiện đại của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn và hiện đại nhất của Liên bang Nga gần St. Petersburg.

Báo The Kyiv Independent hôm 4/10 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cùng ngày, các thiết bị bay không người lái của nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, thuộc vùng Leningrad của Liên bang Nga, gây ra một đám cháy sau đó đã được dập tắt.

Các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy ngọn lửa bùng phát tại nhà máy lọc dầu Kirishi. Thống đốc khu vực, ông Alexander Drozdenko xác nhận vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và vụ cháy, nhưng không nêu rõ cơ sở bị tấn công, chỉ cho biết ngọn lửa đã được dập tắt.

“Lực lượng phòng không đã bắn hạ bảy thiết bị bay không người lái trên bầu trời Kirishi. Đám cháy trong khu công nghiệp đã được dập tắt”, ông Drozdenko viết trên Telegram.

Video và hình ảnh do Astra, một kênh tin tức độc lập của Liên bang Nga, công bố dường như cho thấy một vụ nổ lớn và ngọn lửa bốc cao từ nhà máy lọc dầu Kirishi.

Chiều 4/10/2025, kênh SPRAVDI — Stratcom Centre đã đăng tải hình ảnh và video về vụ UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, thuộc vùng Leningrad của Liên bang Nga.tài khoản mạng xã hội X của SPRAVDI — Stratcom Centre.

Vụ tấn công sau đó đã được Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Nhà máy lọc dầu Kirishi nằm cách biên giới Ukraine hơn 800 km, là một trong những cơ sở lớn nhất của Liên bang Nga, mới được đưa vào vận hành năm 2017 và chiếm 6,6% tổng sản lượng lọc dầu của cả nước.

Cơ sở này đã từng bị nhắm mục tiêu ít nhất ba lần trước đó, vào tháng 9 và tháng 3 năm nay, trước đó là vào tháng 3/2024.

Quân đội Ukraine đã nhận trách nhiệm đối với các vụ tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi hồi tháng 9 và tháng 3/2025, nhưng chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công mới nhất.

Chỉ một ngày trước đó, báo The Kyiv Post cho biết các thiết bị bay không người lái đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Orsk, vùng Orenburg.

Một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với báo The Kyiv Post rằng các thiết bị bay không người lái tấn công của đơn vị đặc nhiệm “Alpha” đã thực hiện cuộc tấn công.

“SBU tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Liên bang Nga bằng cách nhắm vào các cơ sở dầu khí. Việc cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ tác động trực tiếp đến khả năng của Điện Kremlin trong việc tài trợ cho chiến tranh. Gần 40% công suất lọc dầu của Liên bang Nga hiện đã bị đình trệ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để tăng con số đó”, nguồn tin cho biết.

Nhà máy lọc dầu Orsk là một trong những cơ sở lớn nhất tại vùng Orenburg của Liên bang Nga, xử lý tới 6,6 triệu tấn dầu thô mỗi năm và sản xuất khoảng 30 loại nhiên liệu và sản phẩm bôi trơn, bao gồm xăng, dầu diesel, nhiên liệu phản lực, dầu đốt và nhựa đường.

Các báo cáo cho biết cuộc tấn công đã khiến nhà máy phải sơ tán, trong khi giới chức thành phố Orsk kêu gọi người dân không hoảng loạn.

Orsk nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km (930 dặm).

Cũng trong ngày 3/10, theo báo The Kyiv Independent các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy hóa chất ở Perm Krai của Liên bang Nga, làm gián đoạn tạm thời hoạt động sản xuất tại một trong những nhà sản xuất phân đạm lớn nhất của nước này, cơ sở cũng cung cấp hóa chất sử dụng trong thuốc nổ.

Theo báo The Kyiv Independent, các lực lượng của Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ và các bộ phận khác của tổ hợp công nghiệp – quân sự của Liên bang Nga trong năm qua, gây gián đoạn hoạt động và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn quốc.

Kyiv coi các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp vì chúng cung cấp tài chính và nhiên liệu cho nỗ lực chiến tranh của Moskva (Moscow).

