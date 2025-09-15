Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'NATO bắn hạ UAV Nga ở Ukraine đồng nghĩa chiến tranh với Moscow'

  • Thứ hai, 15/9/2025 17:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng việc triển khai ý tưởng thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine và cho phép các nước NATO bắn hạ UAV của Nga sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến giữa liên minh này và Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

“Thực tế mà nói, việc thực hiện ý tưởng khiêu khích của Kyiv và một số người khác về việc lập "vùng cấm bay ở Ukraine" cũng như cho phép các nước NATO bắn hạ UAV của chúng tôi sẽ chỉ dẫn đến một điều duy nhất: chiến tranh giữa NATO với Nga”, ông Medvedev viết trên kênh Telegram khi bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski liên quan đến khả năng thiết lập vùng cấm bay.

Ông Medvedev cũng bình luận về những gì mà ông gọi là “sáng kiến mạnh mẽ của châu Âu mang tên Eastern Sentry”, cho rằng ý tưởng này khiến ông cảm thấy buồn cười.

“Dường như đây là tất cả những gì còn lại của cái gọi là ‘"liên minh tự nguyện", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho hay.

Ngoài ra, ông Medvedev còn lên tiếng về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur tới Ukraine. Theo ông: “Bộ trưởng quốc phòng Estonia đã đến Kyiv và ông ta đang đe dọa. Quốc gia càng nhỏ, các nhà lãnh đạo càng có xu hướng gây hấn".

UAV Ukraine săn lùng và hạ gục UAV Nga Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg tuyên bố Ukraine đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong công nghệ thiết bị bay không người lái, vượt qua cả Mỹ.

https://vov.vn/the-gioi/ong-medvedev-cac-nuoc-nato-ban-ha-uav-nga-o-ukraine-dong-nghia-chien-tranh-voi-moscow-post1230198.vov

Kiều Anh/VOV.VN

