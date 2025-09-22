UAV Ukraine tấn công khu nghỉ dưỡng Crimea khi có khách VIP lưu trú

Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công khu nghỉ dưỡng Foros tại Bán đảo Crimea vào tối 21/9, gây ra thiệt hại và thương vong.

Binh sĩ Lữ đoàn Cơ giới số 47 thuộc Quân đội Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV). Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Báo The Kyiv Independent tối 21/9, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố của người đứng đầu chính quyền Crimea do Liên bang Nga bổ nhiệm, ông Sergey Aksyonov cho biết “một số cơ sở” tại khu nghỉ dưỡng Foros ở cực Nam Bán đảo Crimea đã bị hư hại trong cuộc tấn công, và một trường học ở ngôi làng gần đó cũng bị ảnh hưởng.

Theo ông Aksyonov, mảnh vỡ từ các thiết bị bay không người lái bị phía Liên bang Nga bị bắn hạ đã gây ra cháy cỏ gần thành phố Yalta.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết cuộc tấn công diễn ra lúc 7h30 tối, theo giờ Moskva, “bằng cách sử dụng thiết bị bay không người lái mang đầu đạn nổ mạnh” và vụ tấn công đã khiến 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Một nguồn tin tiết lộ với kênh Telegram Crimean Wind rằng có “những vị khách rất quan trọng” đang lưu trú tại khu nghỉ dưỡng. Theo trang web chính thức của Foros, nhà hàng của khu nghỉ dưỡng này đã đóng cửa để phục vụ đặc biệt vào ngày 21/9.

Theo báo The Kyiv Independent, sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014, phía Liên bang Nga đã biến Bán đảo Crimea thành một pháo đài quân sự hóa cao độ để phục vụ xung đột với Ukraine.

Các Lực lượng của Ukraine đã nhiều lần tấn công Bán đảo Crimea bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Đầu tháng 9, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) thông báo đã phá hủy radar 48Ya6-K1 Podlet và một mô-đun RLM-M thuộc hệ thống 55Zh6M Nebo-M, ngoài các trực thăng Mi-8 và một tàu kéo bị tấn công trước đó cùng tháng.

Gần đây nhất, vào ngày 21/9, HUR cho biết họ đã tấn công các căn cứ của Liên bang Nga ở Crimea và công bố hình ảnh ghi được từ thiết bị bay không người lái.

Theo tờ The Kyiv Post, HUR đã tấn công các trực thăng Mi-8 và hệ thống radar Nebo-U tại Crimea trong bối cảnh Ukraine tăng cường các đợt tấn công vào bán đảo này.

Dù chưa rõ thời điểm cụ thể, nhưng HUR đã công bố đoạn video về các cuộc tấn công cùng với thông báo vào ngày 21/9.

Trong bản cập nhật, HUR cho biết thêm rằng số lượng trực thăng Mi-8 bị tấn công là ba và tên cụ thể của hệ thống radar là 55Zh6U Nebo-U vốn là một hệ thống đắt tiền của Nga. Thông tin này đi kèm bằng chứng được quay từ camera nhiệt của thiết bị bay không người lái.

Hình ảnh do HUR chia sẻ cho thấy một thiết bị bay không người lái tấn công ăng-ten radar, trong khi một số đoạn khác cho thấy thiết bị bay không người lái hướng về phía các trực thăng Mi-8 đang đậu tại căn cứ không quân.

Địa điểm chính xác của các vụ tấn công hiện chưa được xác định.

Radar Nebo-U lần đầu được thử nghiệm năm 1992 và bắt đầu sản xuất hàng loạt hai năm sau đó. Chi phí chính xác của hệ thống này không được công khai. Trang tin Ukraine Suspilne cho rằng giá trị là 100 triệu USD sau khi hệ thống tương tự bị tấn công ở vùng Bryansk của Nga hồi tháng 4/2024.

Trong khi đó, RT cho biết biến thể nâng cấp Nebo-UM có giá 4,7 triệu USD tính đến tháng 9/2025. Sau khi tính đến lạm phát ở Nga sau chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, biến thể hiện đại hóa Nebo-UM có giá khoảng 6 triệu USD vào thời điểm đó.

Trực thăng Mi-8, ra mắt lần đầu năm 1967, là loại trực thăng quân sự được sản xuất hàng loạt phục vụ vận tải, di chuyển binh lính và đôi khi là các nhiệm vụ chiến đấu. Trên thị trường dân sự, giá loại trực thăng này dao động từ vài trăm nghìn USD đến hàng triệu USD tùy phiên bản và năm sản xuất.