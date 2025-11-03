Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

UAV cảm tử của Trung Quốc hút khách quốc tế

  • Thứ hai, 3/11/2025 19:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ với khoảng 10.000 USD, UAV cảm tử Feilong-300D của Trung Quốc được quảng bá có thể bay 1.000 km, né phòng không và tấn công chính xác, trở thành “vũ khí răn đe” mới trong chiến tranh hiện đại.

Một máy bay không người lái Feilong-300D do Trung Quốc sản xuất được trưng bày tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2024. Ảnh: CNA

Theo số mới nhất của Ordnance Industry Science Technology, chiếc UAV Feilong-300D của Trung Quốc từng ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm ngoái có thể được chào bán với giá chỉ 10.000 USD/chiếc.

Báo cáo này lần đầu tiết lộ chi tiết đáng kể về loại vũ khí “lảng vảng” có thể sản xuất hàng loạt, dù chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật.

Bài viết cho biết, mẫu Feilong-300D do Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc (Norinco) chế tạo, có khả năng tấn công mục tiêu bọc thép, đồng thời thực hiện nhiệm vụ trinh sát và giám sát chiến trường.

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, khi “nhiều quốc gia đối mặt với các mối đe dọa quân sự và cần tăng cường năng lực phòng thủ”, Feilong-300D được mô tả là công cụ răn đe hữu hiệu và được dự đoán là món hàng hấp dẫn cho các khách hàng quốc tế tiềm năng .

UAV này có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công ở khu vực biên giới, tạo thế răn đe trước đối phương tiềm tàng, đồng thời giúp giám sát thời gian thực tại các vùng tranh chấp.

Tạp chí cũng dự đoán Pakistan có thể là khách hàng đầu tiên: “Nếu quân đội Pakistan đặt mua số lượng lớn, Feilong-300D sẽ được bán với mức giá đặc biệt hấp dẫn có thể chỉ khoảng 10.000 USD/chiếc”.

Trong các cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan hồi đầu năm nay, máy bay chiến đấu và tên lửa do Trung Quốc cung cấp đã đóng vai trò then chốt. Theo bài báo, Feilong-300D sẽ là giải pháp vũ khí hiệu quả và tiết kiệm cho các quốc gia nhỏ hơn, giúp họ “tự xây dựng lực lượng chiến đấu không người lái thông qua mua sắm số lượng lớn”.

Bài viết nhận định, trong các cuộc xung đột tương lai, UAV cảm tử sẽ là yếu tố định hình lại cục diện chiến tranh.

UAV cảm tử hay còn gọi là đạn lảng vảng (loitering munition) đang thay đổi diện mạo chiến trường hiện đại. Chúng được sử dụng ngày càng phổ biến trong cuộc xung đột Ukraine, và từng được Iran triển khai trong các cuộc tấn công nhằm vào Israel năm ngoái.

Trường hợp nổi bật nhất là Shahed-136 - dòng UAV cảm tử do Iran sản xuất, hiện được Nga tái định danh thành Geran-2 trong kho vũ khí của mình.

Bài viết trên Ordnance Industry Science Technology cũng mô tả chi tiết thiết kế của Feilong-300D, nhấn mạnh cấu trúc cánh tam giác giúp tăng tầm bay trong điều kiện năng lượng tương đương. UAV này dùng động cơ piston, chạy bằng xăng thông thường, với ưu điểm kết cấu đơn giản, độ tin cậy cao và chi phí thấp.

Trong một cuộc mô phỏng, Feilong-300D bay hơn 1.000 km từ điểm xuất phát, né tránh hệ thống phòng không đối phương và đánh trúng mục tiêu mô phỏng là căn cứ quân sự.

Ngoài ra, UAV này còn phối hợp cùng tiêm kích và tên lửa mặt đất trong một cuộc diễn tập, với đầu đạn có thể thay đổi tùy mục tiêu tác chiến, giúp tăng tính linh hoạt trên chiến trường.

Trung Quốc hiện đẩy mạnh phát triển vũ khí không người lái nhằm đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại. Nhiều mẫu UAV đã xuất hiện nổi bật trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh hồi tháng trước.

UAV tàng hình bí ẩn của Trung Quốc lần đầu bay thử

Video trên mạng xã hội cho thấy một máy bay không người lái (UAV) khổng lồ của Trung Quốc, dường như là GJ-X từng lộ diện trên ảnh vệ tinh, đang bay thử.

06:00 21/10/2025

Phi đội UAV tàng hình Trung Quốc trên cao nguyên Tây Tạng

Ảnh vệ tinh hé lộ loạt UAV tấn công tàng hình GJ-11 xuất hiện tại căn cứ Shigatse, cho thấy Bắc Kinh đang tiến gần tới giai đoạn sẵn sàng tác chiến với mẫu “vũ khí tàng hình” tối mật này.

19:18 13/10/2025

Israel giới thiệu 'vũ khí bộ binh hoàn hảo' bắn hạ UAV

Hãng Israel Weapon Industries (IWI) vừa giới thiệu hệ thống chống thiết bị bay không người lái Arbel. Đây được coi là “vũ khí hoàn hảo” để bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) giữa bối cảnh chúng ngày càng phổ biến trên chiến trường, được sử dụng cho trinh sát, tấn công có mục tiêu và tác chiến tâm lý.

00:00 5/10/2025

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

UAV giá rẻ UAV cảm tử vũ khí quân sự Trung Quốc triển lãm Chu Hải Israel Trung Quốc Pháp Trung Đông Iran xung đột Ukraine xung đột Iran Israel Feilong-300D Pakistan bay 1.000 km giá 10.000 USD máy bay chiến đấu tên lửa

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Chau gai ong Trump gay chu y hinh anh

Cháu gái ông Trump gây chú ý

2 giờ trước 19:03 3/11/2025

0

Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang gây chú ý với cuộc sống nhiều màu sắc chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý