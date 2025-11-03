UAV cảm tử của Trung Quốc hút khách quốc tế

Chỉ với khoảng 10.000 USD, UAV cảm tử Feilong-300D của Trung Quốc được quảng bá có thể bay 1.000 km, né phòng không và tấn công chính xác, trở thành “vũ khí răn đe” mới trong chiến tranh hiện đại.

Một máy bay không người lái Feilong-300D do Trung Quốc sản xuất được trưng bày tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2024. Ảnh: CNA

Theo số mới nhất của Ordnance Industry Science Technology, chiếc UAV Feilong-300D của Trung Quốc từng ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm ngoái có thể được chào bán với giá chỉ 10.000 USD /chiếc.

Báo cáo này lần đầu tiết lộ chi tiết đáng kể về loại vũ khí “lảng vảng” có thể sản xuất hàng loạt, dù chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật.

Bài viết cho biết, mẫu Feilong-300D do Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc (Norinco) chế tạo, có khả năng tấn công mục tiêu bọc thép, đồng thời thực hiện nhiệm vụ trinh sát và giám sát chiến trường.

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, khi “nhiều quốc gia đối mặt với các mối đe dọa quân sự và cần tăng cường năng lực phòng thủ”, Feilong-300D được mô tả là công cụ răn đe hữu hiệu và được dự đoán là món hàng hấp dẫn cho các khách hàng quốc tế tiềm năng .

UAV này có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công ở khu vực biên giới, tạo thế răn đe trước đối phương tiềm tàng, đồng thời giúp giám sát thời gian thực tại các vùng tranh chấp.

Tạp chí cũng dự đoán Pakistan có thể là khách hàng đầu tiên: “Nếu quân đội Pakistan đặt mua số lượng lớn, Feilong-300D sẽ được bán với mức giá đặc biệt hấp dẫn có thể chỉ khoảng 10.000 USD /chiếc”.

Trong các cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan hồi đầu năm nay, máy bay chiến đấu và tên lửa do Trung Quốc cung cấp đã đóng vai trò then chốt. Theo bài báo, Feilong-300D sẽ là giải pháp vũ khí hiệu quả và tiết kiệm cho các quốc gia nhỏ hơn, giúp họ “tự xây dựng lực lượng chiến đấu không người lái thông qua mua sắm số lượng lớn”.

Bài viết nhận định, trong các cuộc xung đột tương lai, UAV cảm tử sẽ là yếu tố định hình lại cục diện chiến tranh.

UAV cảm tử hay còn gọi là đạn lảng vảng (loitering munition) đang thay đổi diện mạo chiến trường hiện đại. Chúng được sử dụng ngày càng phổ biến trong cuộc xung đột Ukraine, và từng được Iran triển khai trong các cuộc tấn công nhằm vào Israel năm ngoái.

Trường hợp nổi bật nhất là Shahed-136 - dòng UAV cảm tử do Iran sản xuất, hiện được Nga tái định danh thành Geran-2 trong kho vũ khí của mình.

Bài viết trên Ordnance Industry Science Technology cũng mô tả chi tiết thiết kế của Feilong-300D, nhấn mạnh cấu trúc cánh tam giác giúp tăng tầm bay trong điều kiện năng lượng tương đương. UAV này dùng động cơ piston, chạy bằng xăng thông thường, với ưu điểm kết cấu đơn giản, độ tin cậy cao và chi phí thấp.

Trong một cuộc mô phỏng, Feilong-300D bay hơn 1.000 km từ điểm xuất phát, né tránh hệ thống phòng không đối phương và đánh trúng mục tiêu mô phỏng là căn cứ quân sự.

Ngoài ra, UAV này còn phối hợp cùng tiêm kích và tên lửa mặt đất trong một cuộc diễn tập, với đầu đạn có thể thay đổi tùy mục tiêu tác chiến, giúp tăng tính linh hoạt trên chiến trường.

Trung Quốc hiện đẩy mạnh phát triển vũ khí không người lái nhằm đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại. Nhiều mẫu UAV đã xuất hiện nổi bật trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh hồi tháng trước.