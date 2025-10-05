Israel giới thiệu 'vũ khí bộ binh hoàn hảo' bắn hạ UAV

Hãng Israel Weapon Industries (IWI) vừa giới thiệu hệ thống chống thiết bị bay không người lái Arbel. Đây được coi là “vũ khí hoàn hảo” để bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) giữa bối cảnh chúng ngày càng phổ biến trên chiến trường, được sử dụng cho trinh sát, tấn công có mục tiêu và tác chiến tâm lý.

Súng Arbel bắn drone do Israel Weapon Industries chế tạo. Ảnh: IWI.

Được IWI phát triển sau gần một thập niên thiết kế, công nghệ điều khiển hỏa lực tiên tiến này biến những khẩu súng bộ binh tiêu chuẩn thành các phương tiện đánh chặn dẫn đường chính xác, khiến hệ thống vừa có vẻ giản đơn vừa rất hiệu quả.

Được tích hợp trực tiếp trên nền tảng AR-15 cũng như trên súng tiểu liên ARAD và súng máy Negev do IWI sản xuất, Arbel cho phép binh sĩ đối phó các mối đe dọa, kể cả mối đe dọa trên không, bằng chính vũ khí, kính ngắm và đạn dược sẵn có, không cần trang bị phụ trợ. Tùy vào chế độ bắn được chọn, hệ thống có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 450 mét.

Với các cảm biến điện tử và con quay hồi chuyển, Arbel đơn giản hóa chu trình bắn sau phát đầu tiên và cho phép khóa, tiêu diệt mục tiêu trong “cửa thời gian” kéo dài vài giây - điển hình cho các tình huống tác chiến thực tiễn. Theo IWI, hệ thống cải thiện đáng kể hiệu suất và khả năng diệt mục tiêu khi tăng xác suất trúng cho mục tiêu tĩnh và động lên gấp 2–3 lần.

Tùy theo nền tảng, Arbel có thể được tích hợp vào thân dưới (lower receiver) của AR-15 hoặc lắp như một module ngoài gắn trên tay cầm của Negev. Hệ thống chỉ làm tăng trọng lượng vũ khí thêm 900 gram và đáp ứng tiêu chuẩn quân sự MIL‑STD‑810, đảm bảo độ tin cậy trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Arbel sử dụng nguồn điện bằng pin, cho phép hoạt động liên tục 50 giờ. Hệ thống không phụ thuộc vào loại kính ngắm, có thể cấu hình theo nhiệm vụ, và bộ điều khiển hỏa lực tích hợp sẽ nhả đạn khi xạ thủ ngăm mục tiêu ổn định theo kịch bản tác chiến. IWI cho biết hệ thống bù trừ và giảm thiểu các sai số bắn thường gặp trong tình huống chiến đấu như thở gấp, mệt mỏi và căng thẳng.

Semion - Giám đốc phụ trách châu Âu của IWI và SK Group, khẳng định: “Bất kỳ ai biết bắn đều có thể sử dụng. Hệ thống cho phép binh sĩ ngừng nghĩ về hành động bóp cò. Miễn bạn giữ ngón tay trên cò, viên đạn sẽ tiếp tục bay ra”.

Với Arbel, IWI đang định nghĩa lại chức năng của một khẩu súng trường. Nó không còn là một món vũ khí đơn thuần mà là một hệ thống vũ khí thông minh, có khả năng đối phó với một trong những mối đe dọa cấp bách nhất trong chiến tranh hiện đại. Khi công nghệ UAV tiếp tục tiến hóa, công cụ để đối phó với chúng cũng buộc phải phát triển theo.

