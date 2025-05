Uẩn khúc vụ lộ 1.300 ảnh nóng của Trần Quán Hy

Theo phân tích từ đạo diễn Vương Tinh, scandal đời tư chấn động của Trần Quán Hy hàng chục năm về trước không xảy ra tình cờ, mà có chủ đích.

Trần Quán Hy từng được xem là người kế nhiệm “Tứ đại thiên vương” của làng giải trí xứ Trung, song sự nghiệp của nam diễn viên rơi xuống vực thẳm sau bê bối lộ 1.300 bức ảnh nóng vào năm 2008. Tài tử phải mở họp báo và tuyên bố lập tức rút lui vĩnh viễn khỏi showbiz. Vụ scandal này đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của nhiều sao nữ đình đám thời điểm đó.

Theo China Press, đạo diễn Vương Tinh mới đây gây chú ý khi nhắc lại vụ việc này và phân tích nó dưới góc nhìn của ông. Công chúng đã biết loạt ảnh nhạy cảm bị rò rỉ do Trần Quán Hy mang máy tính đi sửa rồi bị kỹ thuật viên đánh cắp dữ liệu. Song theo ông, nguyên nhân sâu xa rất có thể là do Trần Quán Hy trong lúc say xỉn đã khoe khoang với bạn bè về chuyện từng qua lại với nhiều nữ diễn viên, dẫn đến việc thông tin bị tiết lộ.

Trong video được đăng tải, Vương Tinh chỉ ra nhiều uẩn khúc trong vụ việc này. Ông cho rằng, việc khôi phục ảnh riêng tư từ ổ cứng máy tính hỏng là chuyện không đơn giản, đòi hỏi nhiều kỹ thuật và công sức. Một kỹ thuật viên bình thường sẽ không chủ động đi “soi mói” dữ liệu riêng tư của khách hàng nếu không có lý do đặc biệt.

Trần Quán Hy rút lui khỏi showbiz sau bê bối lộ ảnh nóng. Ảnh: Sohu.

Từ đó, nam đạo diễn suy đoán có thể do Trần Quán Hy từng trong lúc tiệc tùng đã “khoe” chuyện nhạy cảm với bạn bè, dẫn đến việc bị người thân cận phản bội. Từ đó, những kẻ có mục đích xấu biết được sự tồn tại của loạt ảnh và tìm cách “giăng bẫy” nam diễn viên.

Ông cũng nhấn mạnh, ở các quốc gia phương Tây, việc các cặp đôi chụp ảnh riêng tư là chuyện không quá xa lạ. Trần Quán Hy cũng lớn lên tại Canada và chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa phương Tây. Song, hành động của nam diễn viên rất khó chấp nhận với khán giả châu Á thời điểm đó, dẫn đến vụ bê bối đời tư rúng động truyền thông.

Chia sẻ của Vương Tinh về vụ lộ ảnh nóng ngay lập tức thu hút sự chú ý và gây tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến đồng tình với nam đạo diễn về những uẩn khúc trong vụ lùm xùm của Trần Quán Hy.

Họ chỉ ra sự việc bắt đầu từ ngày 27/1/2008, một tài khoản nặc danh tung ảnh nóng của Chung Hân Đồng, gây xôn xao dự luận. Lần lượt mỗi ngày sau đó, một nữ nghệ sĩ khác lại bị tung ảnh nhạy cảm, từ Trương Bá Chi, Trần Văn Viên, Dương Vĩnh Tình cho tới Nhan Dĩnh Tư... Việc phát tán ảnh nóng đều đặn như đã được lên lịch khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn đây là một chiến dịch bôi nhọ có chủ đích.

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến chỉ trích Vương Tinh khơi lại nỗi đau của người trong cuộc. Họ cho rằng sự việc đã trôi qua hơn một thập kỷ, các bên liên quan đang cố gắng làm lại cuộc sống mới thì việc ông nhắc lại không khác gì “xát muối lên vết thương”.

Ngoài ra, một số người cho rằng Vương Tinh đang cố tình khai thác những vụ bê bối trong quá khứ để tạo hiệu ứng truyền thông, nhằm thu hút sự chú ý. Trước đó, nam đạo diễn cũng nhiều lần gây xôn xao khi khơi lại chuyện cũ trong làng giải trí, như vụ Lưu Gia Linh bị bắt cóc, hay chuyện đời tư của Lưu Đức Hoa…