UAE chỉ trích gay gắt cuộc tấn công UAV vào nhà máy điện hạt nhân

Cuộc tấn công bằng UAV vào Nhà máy Điện hạt nhân dân sự Barakah - nơi cung cấp điện cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - nhằm “gửi một thông điệp” tới quốc gia này.

Hai nguồn tin am hiểu chi tiết cuộc tập kích đã tiết lộ thông tin trên với tờ The Jerusalem Post hôm Chủ nhật (17/5).

Theo một nguồn tin, chiếc UAV đã cố tình nhắm vào một nhà cung cấp năng lượng của cơ sở này nhằm truyền tải thông điệp: “Chúng tôi cũng có thể tấn công chính lò phản ứng hạt nhân và gây ra một sự cố hạt nhân”.

Hiện tại, UAE chưa trực tiếp cáo buộc Iran mà đang điều tra xem liệu Tehran hay lực lượng Houthi tại Yemen đứng sau vụ việc. Dù vậy, hai nguồn tin khẳng định với tờ Post: “Trong bất kỳ trường hợp nào, chính Iran là bên đã ra lệnh thực hiện cuộc tấn công”.

Máy bay không người lái Shahed-136 trưng bày tại phía tây Tehran, Iran hôm 11/2. Ảnh: Nurphoto.

Ông Anwar Gargash, cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, viết trên mạng xã hội X: “Cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân - cho dù được thực hiện trực tiếp bởi những kẻ chịu trách nhiệm hay thông qua một trong các lực lượng ủy nhiệm - đều đại diện cho một sự leo thang nguy hiểm, vi phạm mọi luật pháp và chuẩn mực quốc tế”.

Ông Gargash nhấn mạnh hành động này thể hiện sự coi thường mạng sống của thường dân tại UAE và toàn khu vực: “Sự leo thang bị nghiêm cấm này một lần nữa làm nổi bật bản chất của những thách thức mà khu vực phải đối mặt trước các thế lực tàn ác, hỗn loạn. Không ai có thể khuất phục được ý chí của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”.

Mức độ thiệt hại

Trước đó cùng ngày, Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi xác nhận các cơ quan chức năng UAE đã xử lý một đám cháy do UAV tấn công vào máy phát điện nằm ngoài vành đai nội khu của Nhà máy Điện hạt nhân Barakah (thuộc vùng Al Dhafra).

Vụ việc không có báo cáo về thương vong. Mức an toàn phóng xạ không bị ảnh hưởng. Cơ quan Quản lý Hạt nhân Liên bang xác nhận các hệ thống thiết yếu của nhà máy vẫn vận hành bình thường.

Bộ Ngoại giao UAE cho rằng đây là một “cuộc tấn công khủng bố”, “cấu thành một sự leo thang nguy hiểm, một hành động xâm lược không thể chấp nhận được và là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc cuộc tấn công. Cơ quan này cho biết có 3 UAV đã được phóng từ biên giới phía tây của đất nước. 2 chiếc bị đánh chặn thành công, chiếc còn lại đâm trúng máy phát điện. Tuyên bố không tiết lộ cách thức UAV vượt qua hệ thống phòng vệ.

IAEA xác nhận mức phóng xạ bình thường

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết phía UAE đã thông báo rằng mức độ phóng xạ tại nhà máy Barakah vẫn ở ngưỡng bình thường sau sự cố.

“IAEA đang theo dõi chặt chẽ tình hình, liên tục giữ liên lạc với các cơ quan chức năng UAE và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nếu cần thiết,” cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc thông báo.

UAE liên tục đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV trong bối cảnh xung đột Israel - Mỹ - Iran leo thang.

Trước đó vào thứ Sáu, Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố kiên quyết bác bỏ các cáo buộc và nỗ lực của Iran nhằm biện minh cho các hành vi tấn công vào UAE, đồng thời khẳng định nước này bảo lưu các quyền chủ quyền, pháp lý, ngoại giao và quân sự để đáp trả mọi mối đe dọa hoặc hành động thù địch.