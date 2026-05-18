Israel xây hai căn cứ bí mật tại Iraq

New York Times ngày 17/5 tiết lộ Israel đã xây dựng hai căn cứ bí mật trên lãnh thổ Iraq để phục vụ các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Vùng sa mạc phía Tây Iraq, nơi Israel được cho đã xây dựng căn cứ bí mật. Ảnh: Reuters.

Quá trình xây dựng đã bắt đầu ít nhất từ năm 2024, một quan chức khu vực cho biết. Căn cứ đã được sử dụng trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Một người dân Iraq - Awad al-Shammari, 29 tuổi - đã vô tình phát hiện căn cứ của Israel hôm 3/3. Xe tải của người này đã bị trực thăng truy đuổi và bắn hạ sau đó, theo TJP.

Ông Amir al-Shammari, anh họ của Awad, kể: "Chúng tôi được thông báo rằng có một chiếc xe tải bị cháy rất giống xe của Awad. Khi chúng tôi đến nơi, cả chiếc xe lẫn thi thể đều đã bị cháy".

Cộng đồng người du mục Bedouin tại Iraq đã báo cáo về các hoạt động bất thường tới quân đội Iraq từ nhiều tuần trước. Bản thân al-Shammari cũng đã báo cáo vụ việc tới giới chức địa phương trước khi thiệt mạng. Quân đội Iraq đã tới hiện trường nhưng phải rút lui sau khi một binh sĩ thiệt mạng.

Hai quan chức an ninh khu vực cho biết căn cứ bị al-Shammari phát hiện được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của không quân Iran, tiếp dầu và hỗ trợ y tế. Căn cứ giúp rút ngắn đáng kể quãng đường bay từ lãnh thổ Israel tới Iran. Nguồn tin cho biết căn cứ cũng đã phát huy hiệu quả trong cuộc xung đột tháng 6/2025.

Bên cạnh đó, các căn cứ còn có một số binh sĩ đặc nhiệm và đội tìm kiếm cứu nạn - những người sẽ hành động nếu có máy bay của Israel bị bắn rơi khi đang làm nhiệm vụ. Theo New York Times, căn cứ này hiện đã tạm dừng hoạt động.

Trước đó, thông tin về căn cứ bí mật của Israel tại Iraq đã được Wall Street Journal đưa tin hôm 9/5. Chia sẻ với New York Times, giới chức Iraq cho biết Israel cũng đang vận hành một căn cứ khác, cũng ở giữa sa mạc phía Tây nước này nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể.

Theo ông Ramzy Mardini, người sáng lập hãng tư vấn Geopol Lab chuyên về Trung Đông, các căn cứ bí mật của Israel có thể khiến Iraq gặp khó khăn hơn trong quan hệ với Iran.

“Nếu cuộc xung đột với Iran tiếp diễn, đây có thể là cái cớ để Iran can thiệp quân sự trực tiếp hơn vào Iraq”, ông Mardini nói.