Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Israel xây hai căn cứ bí mật tại Iraq

  • Thứ hai, 18/5/2026 04:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

New York Times ngày 17/5 tiết lộ Israel đã xây dựng hai căn cứ bí mật trên lãnh thổ Iraq để phục vụ các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Vùng sa mạc phía Tây Iraq, nơi Israel được cho đã xây dựng căn cứ bí mật. Ảnh: Reuters.

Quá trình xây dựng đã bắt đầu ít nhất từ năm 2024, một quan chức khu vực cho biết. Căn cứ đã được sử dụng trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Một người dân Iraq - Awad al-Shammari, 29 tuổi - đã vô tình phát hiện căn cứ của Israel hôm 3/3. Xe tải của người này đã bị trực thăng truy đuổi và bắn hạ sau đó, theo TJP.

Ông Amir al-Shammari, anh họ của Awad, kể: "Chúng tôi được thông báo rằng có một chiếc xe tải bị cháy rất giống xe của Awad. Khi chúng tôi đến nơi, cả chiếc xe lẫn thi thể đều đã bị cháy".

Cộng đồng người du mục Bedouin tại Iraq đã báo cáo về các hoạt động bất thường tới quân đội Iraq từ nhiều tuần trước. Bản thân al-Shammari cũng đã báo cáo vụ việc tới giới chức địa phương trước khi thiệt mạng. Quân đội Iraq đã tới hiện trường nhưng phải rút lui sau khi một binh sĩ thiệt mạng.

Hai quan chức an ninh khu vực cho biết căn cứ bị al-Shammari phát hiện được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của không quân Iran, tiếp dầu và hỗ trợ y tế. Căn cứ giúp rút ngắn đáng kể quãng đường bay từ lãnh thổ Israel tới Iran. Nguồn tin cho biết căn cứ cũng đã phát huy hiệu quả trong cuộc xung đột tháng 6/2025.

Bên cạnh đó, các căn cứ còn có một số binh sĩ đặc nhiệm và đội tìm kiếm cứu nạn - những người sẽ hành động nếu có máy bay của Israel bị bắn rơi khi đang làm nhiệm vụ. Theo New York Times, căn cứ này hiện đã tạm dừng hoạt động.

Trước đó, thông tin về căn cứ bí mật của Israel tại Iraq đã được Wall Street Journal đưa tin hôm 9/5. Chia sẻ với New York Times, giới chức Iraq cho biết Israel cũng đang vận hành một căn cứ khác, cũng ở giữa sa mạc phía Tây nước này nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể.

Theo ông Ramzy Mardini, người sáng lập hãng tư vấn Geopol Lab chuyên về Trung Đông, các căn cứ bí mật của Israel có thể khiến Iraq gặp khó khăn hơn trong quan hệ với Iran.

“Nếu cuộc xung đột với Iran tiếp diễn, đây có thể là cái cớ để Iran can thiệp quân sự trực tiếp hơn vào Iraq”, ông Mardini nói.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

Hà Thủy

căn cứ bí mật Israel Mỹ New York Times israel iraq căn cứ mỹ

  • The New York Times

    The New York Times

    The New York Times, một trong những nhật báo của Mỹ, được thành lập ngày 18/9/1851 bởi Henry Jarvis Raymond và George Jones. Năm 1896, Adolph S. Ochs đã mua lại Times khi thời báo đang gặp khó khăn về tài chính. Ông đã cải tiến Times với nhiều thành công đáng kể, biến Times thành một tờ báo nổi tiếng trên toàn thế giới với khẩu hiệu "All The News That's Fit To Print".

    • Ngày thành lập: 18/9/1951
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

My - Iran dau 5 dieu kien dam phan hoa binh hinh anh

Mỹ - Iran đấu 5 điều kiện đàm phán hòa bình

7 giờ trước 22:09 17/5/2026

0

Tổng thống Trump từng đánh giá đề xuất mới nhất của Iran là phi lý. Phản hồi về vấn đề này, Mỹ đã bổ sung 5 điều kiện để tiếp tục tiến trình đàm phán.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý