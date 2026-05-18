Nước thành viên NATO triển khai hệ thống tên lửa tới Trung Đông

Anh đã triển khai một hệ thống tên lửa chi phí thấp mới tới Trung Đông trong động thái nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng UAV.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/5 cho biết trong tuyên bố hôm 16/5, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Hệ thống Vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến (APKWS) hiện đã được tích hợp lên các tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đang hoạt động trong khu vực.

Hệ thống này cho phép các tiêm kích Typhoon tiêu diệt thiết bị bay không người lái và các mối đe dọa khác với “chi phí chỉ bằng một phần nhỏ” so với các loại tên lửa đang được sử dụng.

Tuyên bố nêu rõ: “Hệ thống (APKWS) hiện đã được triển khai trong các hoạt động tại Trung Đông với các phi vụ do tiêm kích Typhoon của Phi đội số 9 RAF thực hiện như một phần của các nhiệm vụ bảo vệ người dân, lợi ích và các đối tác của Anh trước các mối đe dọa”.

Ông Luke Pollard, Bộ trưởng phụ trách sẵn sàng quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, cho biết: “Đây là một nỗ lực tuyệt vời khi phối hợp cùng ngành công nghiệp để thử nghiệm và triển khai hệ thống này chỉ trong vài tháng, điều sẽ giúp RAF bắn hạ được nhiều thiết bị bay không người lái hơn với chi phí thấp hơn rất nhiều”.

Quan chức này nói thêm: “Phi đội Typhoon của chúng tôi là xương sống của hệ thống phòng không Anh và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), với RAF bảo vệ sườn phía Đông của châu Âu trước các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga, đồng thời bảo vệ các đối tác của chúng tôi trên khắp Trung Đông”.

APKWS sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser để biến các loại rocket không điều khiển thành vũ khí dẫn đường chính xác có khả năng tấn công thiết bị bay không người lái và các mục tiêu trên không khác.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc phát triển các hệ thống phòng không chi phí thấp hơn sẽ mang lại giải pháp bền vững hơn trước việc thiết bị bay không người lái ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột hiện đại.

Tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh.

Trước đó, báo The Independent ngày 9/5 cho biết tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ được “triển khai chờ sẵn” trong khu vực Trung Đông, sẵn sàng tham gia sáng kiến do Vương quốc Anh và Pháp dẫn đầu sau khi các hành động thù địch giữa Iran và lực lượng Mỹ - Israel chấm dứt.

Sứ mệnh được đề xuất, do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy, sẽ bao gồm một liên minh các quốc gia sẵn sàng bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ, khí đốt toàn cầu cũng như nhiều loại hàng hóa khác, bao gồm cả phân bón.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng tàu HMS Dragon sẽ được triển khai tới Trung Đông để chuẩn bị sẵn sàng trước bất kỳ sứ mệnh đa quốc gia nào trong tương lai nhằm bảo vệ hoạt động vận tải quốc tế khi điều kiện cho phép các tàu đi qua eo biển Hormuz”.

Theo quan chức này, “việc triển khai trước tàu HMS Dragon là một phần trong công tác chuẩn bị thận trọng nhằm bảo đảm Vương quốc Anh sẵn sàng, với vai trò thành viên của liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng lãnh đạo, để bảo đảm an ninh cho eo biển khi điều kiện cho phép”.

Quyết định điều tàu HMS Dragon rời Đông Địa Trung Hải - nơi con tàu từng bảo vệ các căn cứ của Anh tại Cộng hoà Síp - sẽ cho phép tàu khu trục này ngay lập tức tham gia nếu sứ mệnh phòng thủ tại eo biển Hormuz được triển khai.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN.

Trước Anh, một nước thành viên NATO khác là Pháp đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle tới Biển Đỏ nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz,

Theo hãng tin Reuters, cùng với việc triển khai trên, vào ngày 6/5, Hải quân Pháp đồng thời kêu gọi Washington và Tehran xem xét đề xuất này trong bối cảnh các lệnh phong tỏa đối đầu giữa hai bên đang gây tác động lớn tới kinh tế toàn cầu.