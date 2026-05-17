Mỹ - Iran đấu 5 điều kiện đàm phán hòa bình

  • Chủ nhật, 17/5/2026 22:09 (GMT+7)
Tổng thống Trump từng đánh giá đề xuất mới nhất của Iran là phi lý. Phản hồi về vấn đề này, Mỹ đã bổ sung 5 điều kiện để tiếp tục tiến trình đàm phán.

Tổng thống Trump không chấp nhận đề xuất mới nhất do phía Iran đưa ra, đồng thời đưa ra thêm 5 điều kiện cho phía Iran để duy trì đàm phán hòa bình. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin Fars của Iran ngày 17/5, Mỹ tuyên bố không bồi thường thiệt hại do các cuộc ném bom trên lãnh thổ nước này, đồng thời, đưa ra thêm 5 điều kiện để tiếp tục tiến trình đàm phán hòa bình.

Trong số các điều kiện, Washington cũng yêu cầu Iran chuyển 400 kg uranium làm giàu sang Mỹ, đồng thời chỉ cho phép Tehran duy trì một cơ sở hạt nhân đang hoạt động.

Ngoài ra, Mỹ không có ý định giải phóng quá 25% số tài sản bị phong tỏa của Iran. Washington cũng khẳng định vấn đề chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến sự tại Lebanon, cần phải được giải quyết thông qua đàm phán.

Ngày 17/5, Truyền thông Iran cũng đưa tin về 5 điều kiện tiên quyết xây dựng lòng tin của Tehran đối với các cuộc đàm phán gồm: Chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran, bồi thường thiệt hại chiến tranh và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Theo nguồn tin thân cận, Iran đã chuyển đề xuất của mình tới phía Pakistan vào đêm qua sau khi nhận được một tập hợp các đề xuất thông qua bên trung gian Pakistan.

Ngày 17/5, Đại sứ quán Pakistan tại Tehran cho biết Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã có cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với Tổng thống Iran Pezeshkian.

Cuộc hội đàm có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, thể hiện nỗ lực của các bên trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Trung Đông.

Tổng thống Pezeshkian khẳng định mục tiêu của Mỹ và Israel trong cuộc tấn công vào Iran là nhằm lan truyền sự bất ổn bên trong nước này.

Lãnh đạo Iran tuyên bố các kế hoạch gây bất ổn nói trên đã thất bại nhờ tinh thần hợp tác và trách nhiệm của các quốc gia lân cận.

Theo hãng tin Fars, ông Pezeshkian đã gửi lời cảm ơn đến Pakistan, Iraq và Afghanistan vì đã nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lãnh thổ để chống lại Iran.

An Hòa

