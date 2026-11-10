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Thể thao

U23 Việt Nam vs Thái Lan: Thử thách khó khăn ngày ra quân

  • Thứ ba, 10/11/2026 18:00 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku, lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam được kỳ vọng giành kết quả tốt trước Thái Lan ở trận ra quân VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam có cơ hội thử sức với các đối thủ chất lượng.

Danh sách cầu thủ ra sân của hai đội:

  • U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Hoàng Minh, Đăng Khoa, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Minh Tâm, Quang Kiệt, Long Vũ.
  • U23 Thái Lan: Sirassawut, Pakawat, Jitipat, Tontawan, Peeranan, Chaiyasit, Jeffanafee, Wanthayawut, Siradanai, Paripan, Eakaphat.

Cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan không đơn thuần là trận giao hữu. Đây còn là dịp để hai nền bóng đá trẻ hàng đầu khu vực đánh giá lực lượng, thử nghiệm nhân sự và định hình hướng đi cho giai đoạn tiếp theo.

Với U23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh đang đứng trước nhiệm vụ xây dựng bộ khung mới sau ASIAD 20. Việc kết hợp những cầu thủ giàu kinh nghiệm với các nhân tố trẻ mang đến nhiều lựa chọn, nhưng cũng đặt ra thách thức về khả năng kết nối. Quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế và những xáo trộn do chấn thương càng khiến quá trình hoàn thiện đội hình trở nên khó khăn.

Ở trận ra quân, khả năng cao U23 Việt Nam sẽ ưu tiên sự ổn định, đặc biệt tại tuyến giữa. Khả năng kiểm soát bóng, pressing và chuyển đổi trạng thái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận. Tốc độ của Long Vũ hay Văn Thuận có thể trở thành vũ khí quan trọng nếu đội chủ nhà khai thác tốt khoảng trống ở hai biên.

Tuy nhiên, U23 Thái Lan chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Đội bóng xứ chùa Vàng sở hữu những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri. Khả năng phản công cùng sự linh hoạt của hàng công có thể tạo ra nhiều sức ép cho hàng thủ Việt Nam.

Lợi thế sân nhà là điểm tựa để U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng. Dẫu vậy, giá trị lớn nhất của trận đấu nằm ở việc kiểm chứng chất lượng đội hình và khả năng vận hành chiến thuật. Một màn trình diễn có tổ chức, giàu năng lượng và cho thấy sự tiến bộ sẽ là tín hiệu tích cực hơn cả kết quả trước mắt.

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Duy Anh

U23 Việt Nam U23 Việt Nam Thái Lan

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