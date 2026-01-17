U23 Việt Nam vào bán kết theo kịch bản hoàn hảo

U23 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết VCK U23 châu Á 2026 với lực lượng không bị sứt mẻ vì thẻ phạt.

U23 Việt Nam không còn vướng bận thẻ phạt. Ảnh: AFC

Trước thềm trận tứ kết gặp U23 UAE rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đối mặt với nỗi lo về lực lượng khi có tới 7 cầu thủ đã phải nhận một thẻ vàng. Chỉ cần thêm một thẻ cảnh cáo nữa, nhóm cầu thủ này sẽ buộc phải ngồi ngoài ở trận bán kết, kịch bản mà ban huấn luyện và người hâm mộ đều không mong muốn.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong 120 phút căng thẳng trước U23 UAE lại cho thấy bản lĩnh và sự tỉnh táo đáng khen ngợi của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dù phải thi đấu với cường độ cao, liên tục chịu sức ép lớn từ đối thủ Tây Á, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn giữ được cái đầu lạnh trong từng pha xử lý.

Không một ai trong số 7 cầu thủ nói trên phải nhận thêm thẻ vàng, qua đó giúp đội tuyển bảo toàn lực lượng cho chặng đường còn lại của giải đấu. Đây được xem là điểm cộng rất lớn về mặt chiến thuật cũng như kỷ luật thi đấu của U23 Việt Nam.

Minh Phúc suýt bị phạt thẻ nếu cởi áo ăn mừng. Ảnh: AFC

Khoảnh khắc duy nhất khiến người hâm mộ thót tim đến từ Minh Phúc sau bàn thắng quyết định. Trong lúc phấn khích, tiền đạo của U23 Việt Nam suýt chút nữa đã cởi áo ăn mừng, nhưng kịp thời dừng lại khi nhớ ra án phạt. Đội trưởng Khuất Văn Khang nhanh chóng và tinh ý giữ áo cho Minh Phúc, tránh một thẻ vàng đáng tiếc. Chi tiết nhỏ này cho thấy sự gắn kết, ý thức kỷ luật và tinh thần đồng đội rất cao trong toàn đội.

Theo điều lệ của VCK U23 châu Á 2026, toàn bộ thẻ vàng sẽ được xóa sau vòng tứ kết. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả cầu thủ U23 Việt Nam đều “sạch thẻ” khi bước vào vòng bán kết. Trừ trường hợp phải nhận thẻ đỏ ở các trận đấu sắp tới, đội bóng áo đỏ sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào về nhân sự ở trận chung kết hoặc trận tranh hạng ba.

Việc vừa giành quyền vào bán kết, vừa bảo toàn lực lượng trọn vẹn giúp U23 Việt Nam có thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước tại giải đấu châu lục.

