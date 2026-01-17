U23 Việt Nam khiến bóng đá Tây Á bẽ mặt

U23 Việt Nam đã góp phần tạo nên cột mốc lịch sử khi khiến bóng đá Tây Á không còn bất kỳ đại diện nào góp mặt ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam liên tiếp loại các đại diện Tây Á ở giải năm nay. Ảnh: AFC

Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu U23 châu Á, khu vực Tây Á vắng bóng hoàn toàn ở vòng bán kết. Đáng chú ý, U23 Việt Nam chính là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên bước ngoặt chưa từng có này.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Tây Á được xem là khu vực sở hữu lực lượng hùng hậu với hàng loạt đội tuyển góp mặt, bao gồm U23 Jordan, U23 Saudi Arabia, UAE, Syria, Iran, Iraq, Lebanon và Qatar. Tuy nhiên, hành trình của các đại diện này lần lượt bị chặn đứng bởi những đối thủ đến từ Đông Á và Đông Nam Á, trong đó U23 Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt đậm nét.

Ngay ở vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 trong trận ra quân. Tiếp đó, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó chính thức khiến đội chủ nhà dừng bước ngay từ vòng bảng.

U23 Việt Nam đánh bại UAE. Ảnh: AFC

Đến vòng tứ kết, U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Chỉ trong vòng một ngày, hai đại diện còn sót lại của bóng đá Tây Á là U23 UAE và U23 Jordan đều bị loại khỏi giải, khi Jordan để thua U23 Nhật Bản trên chấm luân lưu ở trận đấu diễn ra trước đó. Những kết quả thất vọng này khiến bóng đá Tây Á chính thức “sạch bóng” tại vòng bán kết giải năm nay.

Ở giai đoạn vòng bảng, các đại diện còn lại của khu vực Tây Á như U23 Syria, Iran, Iraq, Lebanon và Qatar cũng chơi không đạt kỳ vọng và sớm dừng chân sau ba lượt trận.

Đây là cột mốc mang tính lịch sử của giải U23 châu Á, cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt về cán cân sức mạnh trong bóng đá trẻ châu lục. Với U23 Việt Nam, thành tích này khẳng định bước tiến vững chắc, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và đa dạng tại sân chơi U23 châu Á.

