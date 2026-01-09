U23 Việt Nam 1-1 Kyrgyzstan: Bàn thua bất ngờ

Lúc 21h ngày 9/1, U23 Việt Nam sẽ qua vòng bảng giải châu Á nếu giành 3 điểm trước đối thủ Trung Á.

15 phút đầu trận trôi qua, U23 Kyrgyzstan chơi khá tự tin. Đại diện Trung Á đã có hai cú dứt điểm nhưng đều không đi trúng khung thành của Trần Trung Kiên.

Sau quãng thời gian đầu chơi chậm rãi, U23 Việt Nam bất ngờ tăng tốc. Phút 14, trọng tài chính cho đoàn quân áo đỏ hưởng phạt đền khi chứng kiến số 16 sút vào người Lê Phát trong vùng cấm. Từ cự ly 11 m, Khuất Văn Khang tung cú đá bình tĩnh vào góc xa, đánh lừa thủ môn đối phương.

Ít phút sau, cơ hội lại đến với Văn Khang. Số 11 của U23 Việt Nam dứt điểm chân trái từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ thành Nurlanbekov chọn sẵn.

Phút 36, U23 Việt Nam phối hợp đầy tự tin trươc hàng thủ Kyrgyzstan. Xuân Bắc tung cú sút quyết đoán từ sát vạch 16,5 m đưa bóng đi chệch cột.

Trong thế trận hoàn toàn chủ động, U23 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 44. Xuất phát từ pha chuyền hỏng của Hiểu Minh, Marlen Murzakhmatov thoải mái căn chỉnh rồi tung cú "nã đại bác" từ ngoài vùng cấm, không cho Trung Kiên cơ hội cản phá. Các hậu vệ áo đỏ chơi có phần chủ quan và không áp sát tiền đạo số 20 trong pha bóng này.

Quốc Việt, Văn Khang và Lê Phát là bộ ba tấn công của U23 Việt Nam ở trận này. 4 tiền vệ phía sau gồm Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc và Minh Phúc. Đây đều là những cái tên có màn trình diễn nổi bật trong thời gian qua. Nhật Minh, Hiểu Minh và Lý Đức tiếp tục được trao suất đá chính sau khi chơi tốt trước Jordan.

Lịch sử lại chưa ủng hộ U23 Việt Nam, khi lứa cầu thủ kế cận của đội tuyển quốc gia chưa từng giành chiến thắng trước các đại diện đến từ khu vực Trung Á tại các vòng chung kết U23 châu Á trong quá khứ. Ở hai lần chạm mặt trước đó, Việt Nam đều gặp Uzbekistan và phải nhận thất bại.

Đáng nhớ nhất là trận chung kết U23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), nơi thầy trò HLV Park Hang-seo để thua Uzbekistan 1-2 sau hiệp phụ. Đến vòng bảng giải U23 châu Á 2024, Việt Nam tiếp tục thất bại 0-3 trước đối thủ này.

U23 Kyrgyzstan không được đánh giá quá chất lượng đội hình lẫn thành tích quốc tế. Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển này còn mất tiền đạo chủ lực do thẻ phạt. Đây là cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam có cơ hội “phá dớp” trước các đội bóng Trung Á tại sân chơi U23 châu Á.

Xét về thành tích đối đầu, U23 Việt Nam phần nào tỏ ra lấn lướt Kyrgyzstan. Tại ASIAD 2014, Olympic Việt Nam từng giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ này. Nếu tính cả các trận giao hữu, U23 Việt Nam gặp Kyrgyzstan ba lần, với hai chiến thắng và một trận hòa (thua trên loạt luân lưu).

Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan không phải đối thủ dễ xem thường. Ở trận ra quân giải U23 châu Á 2026, đại diện Trung Á chỉ chịu thua Saudi Arabia 0-1 bởi bàn thua ở phút cuối, dù bị mất người từ sớm. Điều đó cho thấy U23 Việt Nam sẽ cần duy trì sự tập trung nếu muốn có điểm.

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Cục diện bảng A trước giờ bóng lăn.