U23 Việt Nam 1-0 Bangladesh: Đình Bắc kiến tạo

Đình Bắc đang có phong độ cao kể từ giải ĐNA 2025.
Tỷ số: U23 Việt Nam 1-0 Bangladesh
Cầu thủ ghi bàn: Nguyễn Ngọc Mỹ (15').
Diễn biến chính:
- Phút thứ 7, từ quả phạt góc, trung vệ Hiểu Minh đánh đầu ở tư thế quay lưng với khung thành đưa bóng đi vọt xà.
- Phút thứ 10, Phi Hoàng tung cú sút căng từ ngoài vùng cấm. Bóng đi đập đất, trúng cột rồi nảy ngược trở lại.
- Phút 15, Ngọc Mỹ chạy chỗ đón pha chọc khe của Đình Bắc, trước khi tung cú đặt lòng chuẩn xác vào góc xa, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
Thống kê đáng chú ý:
- U23 Bangladesh bị đánh giá thấp nhất tại bảng C và chưa từng vượt qua vòng loại giải châu Á.
- U23 Việt Nam đã có 5 lần liên tiếp vượt qua vòng loại để góp mặt ở giải châu Á.
- Đây là lần thứ tư, Việt Nam làm chủ nhà một bảng đấu vòng loại U23 châu Á, sau các năm 2018, 2020 và 2024.
Thông tin lực lượng:
- Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn được triệu tập trở lại sau chấn thương.
- Tiền vệ Việt kiều Bulgaria Trần Thành Trung bị HLV Kim Sang-sik gạch tên do muốn giữ bộ khung vừa vô địch Đông Nam Á.
Danh sách cầu thủ ra sân
