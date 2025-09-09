Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam 0-0 Yemen: Quyết định bất ngờ của HLV Kim Sang-sik

  • Thứ ba, 9/9/2025 18:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lúc 19h tối 9/9, một trận hòa trước Yemen ở vòng loại sẽ giúp U23 Việt Nam có lần thứ 6 liên tiếp dự giải châu Á.

Đình Bắc cùng đồng đội hướng đến tấm vé dự giải châu Á 2026.

Ở trận cầu quyết định tấm vé đến Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi để Nguyễn Đình Bắc dự bị. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Mỹ, cầu thủ ghi bàn vào lưới Bangladesh ở trận ra quân, trở lại đội hình xuất phát.

Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng được sử dụng để tận dụng thế mạnh về tốc độ trong những đợt phản công. Nơi hàng thủ, Phạm Lý Đức, hậu vệ có khả năng không chiến tốt cũng ra sân từ đầu.

U23 Viet Nam vs Yemen anh 1

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm cùng hiệu số 3, trong khi Yemen xếp sau với cùng số điểm và hiệu số 2.

U23 Việt Nam cần tối thiểu một trận hòa, trong khi Yemen cần 3 điểm mới có thể giành ngôi nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé đến Saudi Arabia vào năm sau.

U23 Việt Nam chưa từng vắng mặt ở giải đấu cấp châu lục kể từ năm 2016 đến nay với thành tích tốt nhất là giành ngôi á quân tại Thường Châu 2018.

Trên sân Việt Trì, U23 Việt Nam đang có mạch bất bại (8 thắng, 2 hòa). Thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa để thủng lưới lần nào tại vòng loại giải 2026, trong khi hàng công vẫn hoạt động khá trơn tru. Chỉ cần chơi đúng sức và chắt chiu cơ hội, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ được đánh giá cao ở bảng C.

Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Khang, Công Phương, Lê Viktor đều đang có sự tự tin cao độ và sẵn sàng xé lưới đối thủ đến từ Tây Á.

Duy Anh

