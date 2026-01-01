U23 Trung Quốc gây kinh ngạc

Màn trình diễn của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam tại bán kết U23 châu Á 2026 khiến không ít cổ động viên và giới chuyên môn bất ngờ.

U23 Trung Quốc (18) gây kinh ngạc.

Trước khi bước vào trận bán kết, U23 Trung Quốc được biết đến như một tập thể đề cao sự chắc chắn, ưu tiên phòng ngự số đông và sẵn sàng chấp nhận thế trận thấp. Trong bốn trận đấu trước đó, đội bóng của HLV Antonio Puche ghi vỏn vẹn một bàn thắng nhưng giữ sạch lưới tuyệt đối, thường xuyên co cụm đội hình để bảo vệ khung thành.

Tuy nhiên, trước U23 Việt Nam, Trung Quốc thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Ngay từ những phút đầu tiên, đội bóng xứ tỷ dân chủ động đẩy cao đội hình, triển khai lối chơi pressing tầm cao liên tục. Các cầu thủ áo trắng không cho U23 Việt Nam nhiều thời gian xử lý bóng, sẵn sàng áp sát nhanh và gây sức ép ngay bên phần sân đối phương.

Cách tiếp cận này khiến nhiều CĐV Việt Nam bất ngờ, bởi đây không phải phong cách quen thuộc của Trung Quốc ở giải đấu năm nay.

Bên cạnh lối chơi pressing cường độ cao, U23 Trung Quốc còn gây ấn tượng bởi khả năng đeo bám khó chịu và không ngại va chạm. Những pha tranh chấp tay đôi diễn ra với mật độ dày, thậm chí các cầu thủ Trung Quốc sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật để cắt đứt các tình huống lên bóng của U23 Việt Nam.

Điều này khiến nhịp độ thi đấu của đội bóng áo đỏ bị phá vỡ, đồng thời làm giảm đáng kể khả năng triển khai lối chơi kiểm soát quen thuộc.

U23 Trung Quốc tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số.

Điểm khác biệt lớn nhất trong trận bán kết chính là sự hiệu quả của U23 Trung Quốc ở những thời khắc then chốt. Không còn bị động phòng ngự như các trận trước, đội bóng này tận dụng rất tốt những cơ hội hiếm hoi có được.

Bàn mở tỷ số xuất phát từ tình huống cố định cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng chớp thời cơ sắc bén của Trung Quốc.

Sau hai bàn thắng, U23 Trung Quốc vẫn duy trì thế trận chủ động, không lùi sâu co cụm mà tiếp tục gây áp lực vừa đủ để kiểm soát cục diện. Cách chơi linh hoạt, thực dụng nhưng không tiêu cực giúp họ giữ vững lợi thế và tạo ra bước ngoặt quyết định cho trận đấu.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều CĐV thừa nhận họ không ngờ U23 Trung Quốc lại thay đổi cách tiếp cận mạnh mẽ đến vậy. Màn trình diễn này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về mặt chiến thuật, đồng thời lý giải vì sao Trung Quốc có thể vượt qua U23 Việt Nam để giành quyền vào chung kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.