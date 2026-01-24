U23 Trung Quốc 0-4 Nhật Bản: 'Samurai xanh' phô diễn sức mạnh

|
U23 Trung Quốc sớm nhận bàn thua.
Chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân vận động Prince Abdullah Al Faisal.
Thống kê đáng chú ý:
- Lịch sử đối đầu nghiêng về phía lứa cầu thủ trẻ Nhật Bản với 2 chiến thắng trong 3 lần đụng độ.
- U23 Trung Quốc chỉ ghi một bàn trước khi vào bán kết và vẫn chưa để thủng lưới lần nào tại giải năm nay.
- U23 Nhật Bản có hàng công mạnh nhất giải khi ghi đến 13 bàn và mới chỉ thủng lưới 1 lần.
Thông tin lực lượng :
- U23 Trung Quốc và Nhật Bản bước vào trận chung kết với lực lượng mạnh nhất, không có ca chấn thương nào đáng tiếc.
Đội hình ra sân:
- U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Umidjan Yusup, Liu Haofan, Peng Xiao, Yang Xi, Xu Bin, Mutellip Iminqari, Li Zhenquan, Wang Yudong, Xiang Yuwang.
- U23 Nhật Bản: Araki, Umeki, Nagano, Ichihara, Koizumi, Ogura, Ozeki, Sato, Nwadik, Yokohama,Furuya.
