U23 Trung Quốc 0-2 Nhật Bản: 'Samurai xanh' phô diễn sức mạnh

  • Thứ bảy, 24/1/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm 24/1, U23 Trung Quốc "đổ bê tông" nhưng vẫn phải nhận hai bàn thua trong chưa đầy 20 phút trước Nhật Bản.

U23 Trung Quốc sớm nhận bàn thua.

Chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân vận động Prince Abdullah Al Faisal.

Thống kê đáng chú ý:

  • Lịch sử đối đầu nghiêng về phía lứa cầu thủ trẻ Nhật Bản với 2 chiến thắng trong 3 lần đụng độ.
  • U23 Trung Quốc chỉ ghi một bàn trước khi vào bán kết và vẫn chưa để thủng lưới lần nào tại giải năm nay.
  • U23 Nhật Bản có hàng công mạnh nhất giải khi ghi đến 13 bàn và mới chỉ thủng lưới 1 lần.

Thông tin lực lượng :

  • U23 Trung Quốc và Nhật Bản bước vào trận chung kết với lực lượng mạnh nhất, không có ca chấn thương nào đáng tiếc.

Đội hình ra sân:

  • U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Umidjan Yusup, Liu Haofan, Peng Xiao, Yang Xi, Xu Bin, Mutellip Iminqari, Li Zhenquan, Wang Yudong, Xiang Yuwang.
  • U23 Nhật Bản: Araki, Umeki, Nagano, Ichihara, Koizumi, Ogura, Ozeki, Sato, Nwadik, Yokohama,Furuya.

