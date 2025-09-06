U23 Singapore 0-0 U23 Việt Nam: Lê Viktor dứt điểm trúng cột

Tối 6/9, U23 Việt Nam chơi lấn lướt trước Singapore ở lượt trận thứ 2, bảng C, vòng loại U23 châu Á.

U23 Việt Nam sớm làm chủ thế trận và có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 10. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Khuất Văn Khang tung cú sút táo bạo đưa bóng đi chệch khung thành U23 Singapore trong gang tấc.

9 phút sau, khung thành Singapore lại chao đảo sau cú ra chân đầy quyết đoán từ sát vạch 16,5 m của Khuất Văn Khang. Bóng bật ra nhưng không cầu thủ áo trắng nào kịp băng vào đá bồi.

U23 Việt Nam chơi lấn lướt trong nửa đầu hiệp một. Ảnh: Tâm Minh.

Phút 27, Văn Trường đi bóng từ đáy biên, vượt qua hai cầu thủ Singapore nhưng đường chuyền vào trong cho Công Phương lại bị ngăn chặn.

Đến phút 33, Lê Viktor chạy chỗ đón đường căng ngang từ cánh phải của đồng đội. Trước khung thành bỏ trống, cầu thủ Việt kiều lại dứt điểm trúng cột. Ở trận gặp Bangladesh, Lê Viktor cũng bị khung gỗ từ chối một bàn thắng.

U23 Việt Nam tấn công nhiều nhưng chưa thể ghi bàn.



Sau chiến thắng 2-0 trước Bangladesh, huấn luyện viên Kim Sang-sik có một số sự điều chỉnh. Lê Viktor, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Công Phương, Phạm Minh Phúc có lần đầu đá chính ở vòng loại giải châu Á.

Lê Viktor được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng, sau khi đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển U23 Việt Nam.

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Ở bên kia chiến tuyến, U23 Singapore có màn trình diễn gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Yemen ở lượt ra quân. Trong trận đấu đó, các chân sút của đội tuyển đến từ đảo quốc sư tử đã phung phí nhiều cơ hội, đặc biệt là trong khoảng thời gian cuối hiệp hai.

Về phía U23 Việt Nam, 3 điểm trước Singapore gần như là nhiệm vụ bắt buộc, bởi chỉ đội nhất bảng mới có vé dự thẳng vòng chung kết giải châu Á. Đội đứng thứ 2 vẫn có thể đi tiếp, nhưng phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

U23 Việt Nam đang nắm ưu thế rõ rệt so với Singapore. Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng 5 trận gần nhất, trong khi Singapore chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về phía Việt Nam với chiến thắng 7-0 năm 2022 và trận hòa 2-2 năm 2023.

Bất kỳ cú sảy chân nào vào tối nay đều khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp khó khi bước vào lượt cuối cùng gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Yemen. Đại diện Tây Á đã có 6 điểm sau 2 lượt trận.

Cục diện trước giờ bóng lăn.