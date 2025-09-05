HLV Kim Sang-sik: 'Vắng khán giả nên U23 Việt Nam ghi bàn ít'

Trước buổi tập chiều 5/9, HLV Kim Sang-sik chủ động trả lời truyền thông, kêu gọi khán giả đến sân Việt Trì (Phú Thọ) đông hơn để tiếp lửa cho U23 Việt Nam.

Kim Sang-sik, U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam

Chỉ trong vòng ít ngày, HLV Kim Sang-sik phải xoay xở cùng lúc hai chiến tuyến: U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Áp lực hiện hữu rõ rệt, khi ông vừa chứng kiến U23 Việt Nam khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Bangladesh (3/9), vừa phải nuốt trọn thất bại 0-4 của tuyển quốc gia trong trận giao hữu với CLB Thép Xanh Nam Định (4/9).

Dù thắng trận mở màn, HLV Kim không giấu sự thất vọng khi học trò phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Ngay sau đó, ông thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi không thể dồn toàn bộ sự tập trung cho đội tuyển quốc gia, ưu tiên lúc này là đưa U23 Việt Nam vào vòng chung kết châu Á”.

Mục tiêu trước mắt là trận gặp U23 Singapore ngày 6/9 tại sân Việt Trì (Phú Thọ). Ông Kim hy vọng các khán đài sẽ chật kín khán giả để tiếp thêm tinh thần cho cầu thủ trẻ: “Trận đầu không kín sân nên chúng tôi chỉ ghi được 2 bàn”, ông hài hước nói, đồng thời khẳng định sẽ có những thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát.

U23 Singapore mang đến giải lần này một đội hình non trẻ, trung bình độ tuổi chỉ 20, nhưng lại có lợi thế thi đấu liên tục trong hệ thống league và cúp nội địa dưới tên gọi Young Lions từ đầu năm 2025. Điều này giúp họ duy trì cảm giác bóng, thể lực và sự ăn ý, trở thành đối thủ đáng gờm.

U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Singapore.

Trong khi đó, U23 Việt Nam dành nhiều buổi họp để mổ băng, rút kinh nghiệm từ trận gặp Bangladesh và lên phương án chiến thuật phù hợp. Thời tiết oi bức ở Phú Thọ cũng là một thách thức, buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng trong việc phân bổ thể lực cho cầu thủ.

Song song với việc chuẩn bị cho U23, HLV Kim vẫn phải để mắt đến đội tuyển quốc gia - vốn vừa để lại hình ảnh thất vọng khi thua CLB Nam Định với tỷ số đậm 0-4. Áp lực và khối lượng công việc khiến chiến lược gia Hàn Quốc lộ rõ vẻ mệt mỏi trên sân tập. Nhưng ông vẫn kiên quyết giữ ưu tiên: bảo đảm một suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á.

Ở thời điểm này, thầy trò Kim Sang-sik cần một trận thắng thuyết phục trước Singapore để củng cố niềm tin và khí thế. Sự có mặt của đông đảo khán giả tại Việt Trì sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp U23 Việt Nam biến sức ép thành động lực trong hành trình tìm vé tới giải châu lục.