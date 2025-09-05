Tiền vệ Trần Thành Trung nói lý do bị loại ở U23 Việt Nam

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại ở U23 Việt Nam là vì HLV Kim Sang-sik muốn giữ gìn thể trạng cho anh được tốt nhất cho kế hoạch dài hơi.

Trần Thành Trung (giữa) trên khán đài xem trận U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Bangladesh.

Trong đợt tập trung chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2026, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung trở thành gương mặt đáng chú ý khi lần đầu tiên góp mặt. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2005 không được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách 23 cầu thủ chính thức, do ông muốn giữ nguyên bộ khung vừa đăng quang giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7.

Chia sẻ sau khi bị loại, Thành Trung khẳng định anh hoàn toàn thấu hiểu lựa chọn của ban huấn luyện. “Tôi không buồn. Thầy Kim đánh giá cao tôi nhưng muốn giữ gìn đôi chân cho tôi, vì tôi chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường và còn gặp chút quá tải ở cơ háng”, tiền vệ gốc Bulgaria cho biết.

Trong suốt thời gian tập trung, Thành Trung được đồng đội hỗ trợ nhiều và dần cảm nhận rõ bầu không khí tập thể. Anh gửi lời chúc toàn đội sẽ vượt qua vòng loại để góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026, đồng thời đặt mục tiêu xa hơn là cùng U23 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 33.

Trần Thành Trung mới trở lại Việt Nam hơn một tháng, sau ba năm thi đấu cho đội một Slavia Sofia (Bulgaria). Anh lựa chọn khoác áo Ninh Bình FC, coi đây là môi trường phù hợp để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, chính bản thân cũng thừa nhận có phần chủ quan khi mới về nước.

“Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về việc có nên về Việt Nam đá bóng. Thời gian đầu khá khó khăn, từ thời tiết khiến tôi dễ hụt hơi, đến việc chưa quen món ăn Việt Nam. Nhưng nhờ đồng đội, tôi đã thích nghi dần. Giờ tôi thấy vui khi được trở lại, dù đôi lúc vẫn nhớ Bulgaria”, Thành Trung chia sẻ.

Ở Ninh Bình FC, Thành Trung vẫn chưa cạnh tranh được vị trí chính thức. Anh xác định cần thêm thời gian để bắt nhịp cùng lối chơi V.League, đồng thời chú trọng chăm sóc thể lực.

“Sức khỏe là điều quan trọng nhất với cầu thủ. Tôi đặt mục tiêu trở thành một cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam. Trước mắt, tôi sẽ nỗ lực giúp Ninh Bình FC cạnh tranh ngôi vô địch V.League, và xa hơn là được khoác áo đội tuyển quốc gia”, Thành Trung khẳng định.

Trần Thành Trung có thể chưa để lại dấu ấn lớn ngay trong lần đầu tập trung cùng U23 Việt Nam, nhưng với thái độ cầu thị và sự quyết tâm, anh vẫn là cái tên hứa hẹn cho tương lai bóng đá nước nhà.