U22 Việt Nam thắng như một ứng viên vô địch

Trước Philippines chơi bằng cảm hứng, U22 Việt Nam thắng bằng kỷ luật và kinh nghiệm, đúng như cách báo chí khu vực dự báo về một ứng viên huy chương vàng thực thụ.

U22 Việt Nam giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Dưới góc nhìn của truyền thông khu vực, chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Philippines ở bán kết SEA Games 33 chiều 15/12 không phải một cú sốc. Nhưng cách mà báo chí Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đồng loạt gọi tên Việt Nam sau trận cho thấy đây là một lời khẳng định rõ ràng: Việt Nam trở thành “chuẩn mực” của bóng đá nam SEA Games.

Trước giờ bóng lăn, Matichon (Thái Lan) tiếp cận trận đấu bằng giọng điệu rất điềm tĩnh. Tờ báo này coi Việt Nam là đội “đi đường dài quen thuộc”, vượt qua vòng bảng đúng nhịp, đúng kịch bản, và bước vào bán kết với vị thế của một ứng viên thực thụ. Trong khi đó, Philippines được mô tả như đội bóng của cảm hứng và khoảnh khắc, một tập thể thú vị, nhưng chưa được kiểm chứng ở những trận cầu sinh tử.

Cách nhìn ấy hóa ra không sai.

Ở Indonesia, CNN Indonesia và Detik đều đặt trận Việt Nam-Philippines trong vai trò “bài kiểm tra bản lĩnh”. Sau khi Philippines gây tiếng vang bằng chiến thắng trước Indonesia ở vòng bảng, báo chí xứ vạn đảo thừa nhận đại diện Đông Nam Á lục địa mới là thước đo thực sự.

“Muốn mơ chung kết, Philippines phải vượt qua Việt Nam”, Detik viết trước trận. Và khi trận đấu kết thúc, khoảng cách về kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận đã trả lời thay cho mọi dự đoán.

U22 Việt Nam khẳng định bản lĩnh trước U22 Philippines. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam không khiến khu vực choáng ngợp, bởi nó diễn ra theo cách rất… quen thuộc. Tempo (Indonesia) nhận xét Việt Nam không cần áp đảo toàn diện, nhưng luôn kiểm soát được nhịp trận đấu. Khi Philippines buộc phải dâng cao để tìm bàn gỡ, Việt Nam lạnh lùng kết liễu. Đó là kiểu thắng lợi của một đội bóng hiểu rõ mình đang ở đâu và cần làm gì.

Truyền thông Malaysia cũng nhìn trận bán kết này bằng sự tôn trọng. Stadium Astro gọi Việt Nam là “đội bóng có ADN SEA Games rõ rệt nhất trong thập kỷ qua”.

Theo phân tích của họ, Philippines chơi với tinh thần và khát vọng, nhưng Việt Nam chơi bằng cấu trúc, kỷ luật và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều kỳ đại hội. Sự khác biệt ấy không cần đến những con số thống kê phức tạp, mà thể hiện rõ trên bảng tỷ số.

Ở chiều ngược lại, báo chí Philippines chọn cách kể câu chuyện nhiều cảm xúc hơn. ABS-CBN nhấn mạnh đây là trận bán kết lịch sử của bóng đá trẻ Philippines, đồng thời thừa nhận Việt Nam là “đối thủ lớn nhất mà họ từng gặp ở SEA Games”. Với truyền thông nước này, thất bại 0-2 không xóa đi hành trình đáng nhớ, nhưng nó cho thấy khoảng cách mà Philippines vẫn cần thời gian để san lấp.

Điểm chung trong cách khu vực viết về U22 Việt Nam là sự thừa nhận gần như tuyệt đối. Không còn ai gọi Việt Nam là hiện tượng. Matichon, CNN Indonesia hay Stadium Astro đều mặc định Việt Nam là cái tên phải vượt qua nếu muốn mơ HCV. Đó là thứ vị thế không đến từ một trận thắng, mà được tích lũy qua nhiều kỳ SEA Games.

U22 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực để giành quyền vào chung kết.

Chiến thắng trước Philippines vì thế không chỉ là tấm vé vào chung kết. Nó là minh chứng cho một bản sắc đã được định hình: Việt Nam thắng bằng sự tỉnh táo, bằng khả năng kiểm soát áp lực và bằng thói quen chiến thắng ở những thời điểm quyết định. Trong một giải đấu mà yếu tố tổ chức và cảm xúc thường xuyên lấn át chuyên môn, chính sự lạnh lùng ấy lại trở thành vũ khí mạnh nhất.

Philippines rời bán kết với sự tiếc nuối, nhưng được khu vực ghi nhận. Còn Việt Nam, như cách báo chí láng giềng mô tả, lại lặng lẽ tiến thêm một bước quen thuộc: vào chung kết SEA Games, với phong thái của đội bóng đã quen đứng ở trung tâm cuộc chơi.