U22 Việt Nam đối đầu Malaysia ở môn bóng đá nam SEA Games 33

Trưa 19/10, kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 đưa U22 Việt Nam đối đầu Malaysia ở bảng B.

U22 Việt Nam rơi vào bảng B ở SEA Games 33

Bảng A được đánh giá khá nhẹ cho chủ nhà Thái Lan, khi đối thủ chính chỉ là Campuchia, còn Timor Leste khó tạo bất ngờ.

Bảng B đáng chú ý hơn với cuộc so tài giữa Việt Nam và Malaysia, hai đội nhiều duyên nợ trong khu vực, trong bối cảnh Malaysia đang vướng ồn ào vụ 7 cầu thủ nhập tịch. Còn Lào dù bị đánh giá thấp vẫn là ẩn số thú vị.

Bảng C được coi là "bảng tử thần". Indonesia có phần nhỉnh hơn các đối thủ đôi chút, còn Myanmar, Philippines và Singapore đều sở hữu thực lực đồng đều, khiến cuộc đua giành vé vào bán kết hứa hẹn cực kỳ căng thẳng.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam:

Bảng A: Thái Lan, Campuchia, Timor Lester

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore

Bảng đấu khá nhẹ cho chủ nhà Thái Lan, còn Việt Nam phải quyết đấu với Malaysia.

Ở môn futsal nam, chỉ có 5 đội góp mặt gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Vì vậy, ban tổ chức lựa chọn thể thức thi đấu vòng tròn một lượt để phân định thứ hạng chung cuộc.

Điều này đồng nghĩa mỗi trận đều mang tính chất "chung kết", buộc các đội phải bung hết sức ngay từ đầu. Với futsal nam Việt Nam, mục tiêu lần này không chỉ là vượt qua Thái Lan hay Indonesia, mà còn là khẳng định bước tiến mới sau tấm huy chương đồng tại kỳ SEA Games trước.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ:

Bảng A: Thái Lan, Campuchia, Singapore, Indonesia

Bảng B: Việt Nam, Myanmar, Philippines Malaysia

Kết quả bốc thăm môn futsal nữ:

Bảng A: Thái Lan, Malaysia, Philippines

Bảng B: Việt Nam, Myanmar, Indonesia

Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra sáng ngày 19/10 tại Divalux Resort & Spa Bangkok Suvarnabhumi (Thái Lan).

Theo kết quả phân nhóm hạt giống, U22 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng U22 Thái Lan và đương kim vô địch U22 Indonesia.

Ở nhóm hạt giống số 2 là U22 Malaysia, U22 Myanmar và U22 Campuchia, trong khi U22 Philippines, U22 Lào và U22 Singapore nằm ở nhóm số 3. Các đội sẽ được chia vào 3 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Với cách phân nhóm này, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể gặp U22 Malaysia ngay từ vòng bảng - một kịch bản hứa hẹn nhiều kịch tính khi bóng đá Malaysia đang vướng bê bối nhập tịch và vừa bị FIFA xử phạt vì sử dụng 7 cầu thủ gian lận hồ sơ ở trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 3/12 đến 18/12, với các bảng đấu tổ chức tại Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận được đưa về sân Rajamangala (Bangkok). Giải đấu năm nay tiếp tục áp dụng quy định đội hình U22 (cầu thủ sinh từ 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.