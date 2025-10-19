Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U22 Việt Nam chờ bốc thăm bảng đấu SEA Games 33

  Chủ nhật, 19/10/2025 11:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra sáng ngày 19/10 tại Divalux Resort & Spa Bangkok Suvarnabhumi (Thái Lan).

Theo kết quả phân nhóm hạt giống, U22 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng U22 Thái Lan và đương kim vô địch U22 Indonesia.

Ở nhóm hạt giống số 2 là U22 Malaysia, U22 Myanmar và U22 Campuchia, trong khi U22 Philippines, U22 Lào và U22 Singapore nằm ở nhóm số 3. Các đội sẽ được chia vào 3 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Với cách phân nhóm này, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể gặp U22 Malaysia ngay từ vòng bảng - một kịch bản hứa hẹn nhiều kịch tính khi bóng đá Malaysia đang vướng bê bối nhập tịch và vừa bị FIFA xử phạt vì sử dụng 7 cầu thủ gian lận hồ sơ ở trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 3/12 đến 18/12, với các bảng đấu tổ chức tại Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận được đưa về sân Rajamangala (Bangkok). Giải đấu năm nay tiếp tục áp dụng quy định đội hình U22 (cầu thủ sinh từ 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.

